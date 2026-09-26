Beşiktaşlı yıldızdan kötü haber: El bileğinde kırık tespit edildi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti DaQuan Jeffries'in sol el bileğindeki bir kemikte kırık olduğu belirlendi.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Jeffries, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında dün İspanya temsilcisi Valencia Basket ile oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde sol el bileğinden sakatlandı. 29 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlığa rağmen takımına katkı sağlamak adına fedakarlık göstererek maça devam etti.

SOL EL BİLEĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Müsabakanın ardından yapılan kontrollerde, DaQuan Jeffries’in sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

Açıklamada, "DaQuan Jeffries’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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