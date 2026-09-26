"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Ankara'da yürütülen ikinci bir soruşturma kapsamında operasyon düzelendi. Sarıyer'de 934 milyon tutarında döviz ele geçirildi. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 otomobile de el konulurken 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan yürütülen soruşturma kapsamında “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’a yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Tançalan’a ait paraların İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi’nde bulunan araçlarda saklandığı tespit edildi.

Vanlı Kara Haydar a ikinci soruşturma: 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi

16 MİLYON 440 BİN EURO, 700 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

26 Eylül 2026 günü saat 02.00 sıralarında düzenlenen operasyonda paraların saklandığı tespit edilen araçlarda arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda yüksek kupürlü euro ve dolar banknot ele geçirildi.

Araçlardan çıkan paraların dökümü şöyle:

- 20 bin adet 500 euro: 10 milyon euro

- 29 bin 300 adet 200 euro: 5 milyon 860 bin euro

- 3 bin 200 adet 100 euro: 320 bin euro

- 5 bin 200 adet 50 euro: 260 bin euro

- 7 bin adet 100 dolar: 700 bin dolar

Vanlı Kara Haydar a ikinci soruşturma: 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi

Böylece aramalarda 57 bin 700 adet euro banknot karşılığı toplam 16 milyon 440 bin euro (919,3 milyon TL), ayrıca 7 bin adet 100 dolarlık banknot karşılığı 700 bin dolar (34,259 milyon TL) ele geçirilmiş oldu. Toplamda araçlardan 64 bin 700 adet döviz banknotu çıktı.

DÖVİZLERİN BULUNDUĞU 2 OTOMOBİLE EL KONULDU

Operasyon kapsamında suçta kullanıldığı belirtilen 2 otomobil de ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Vanlı Kara Haydar a ikinci soruşturma: 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ele geçirilen milyonlarca euroluk nakit paranın kaynağının, hangi mali hareketlerden elde edildiğinin ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısının araştırılması bekleniyor.

"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma: 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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