Asya ülkesini sel vurdu! Hayat durdu, araçlar suya gömüldü: Sokaklar nehre döndü

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Selden özellikle kentin doğusu ve kanal çevreleri etkilenirken, belediye ekipleri suyun tahliyesi için pompaları tam kapasite çalıştırdı. Yetkililer, kanalların dolmasının en büyük sorunlardan biri olduğunu belirtirken, çevre illerle koordineli şekilde suyun başka bölgelere yönlendirilmesi için çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Bazı mahallelerde ise vatandaşlar ev ve iş yerlerini korumak için kum torbaları kullandı.