Asya ülkesini sel vurdu! Hayat durdu, araçlar suya gömüldü: Sokaklar nehre döndü
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaklaşık 48 saat boyunca etkili olan şiddetli yağış, şehirde hayatı felç etti. Kent genelinde sel felaketi ilan edilirken, yüzlerce kişi geçici barınaklara yerleştirildi. Yetkililer yağışın durması halinde suların 2-3 gün içinde çekilmesinin beklendiğini açıkladı.
Bangkok'ta perşembe öğleden sonra başlayan ve neredeyse aralıksız devam eden şiddetli yağmur, kentin birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 300 milimetre yağışın ardından kanallar dolarken, taşan sular ev, iş yeri ve yolları kapladı.
Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, kent genelinde sel felaketi ilan ederek halka zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.
SU SEVİYESİ BELE KADAR YÜKSELDİ
Bangkok Büyükşehir Belediyesi, şehrin 50 bölgesinin tamamını afet bölgesi ilan etti. En az 13 yolun sular altında kaldığı kentte çok sayıda kişi ulaşımda zorluk yaşarken, bazı bölgelerde su seviyesi bel hizasına kadar yükseldi. Yaklaşık 980 kişi geçici barınaklara yerleştirilirken, yatağa bağlı 36 kişi de hastanelere sevk edildi.
EKİPLER ALARMA GEÇTİ
Selden özellikle kentin doğusu ve kanal çevreleri etkilenirken, belediye ekipleri suyun tahliyesi için pompaları tam kapasite çalıştırdı. Yetkililer, kanalların dolmasının en büyük sorunlardan biri olduğunu belirtirken, çevre illerle koordineli şekilde suyun başka bölgelere yönlendirilmesi için çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Bazı mahallelerde ise vatandaşlar ev ve iş yerlerini korumak için kum torbaları kullandı.
YAĞMUR DURURSA SULAR ÇEKİLEBİLİR
Bangkok Valisi Chadchart, öğleden sonra yaptığı açıklamada durumun "istikrar kazandığını" belirterek, bölgeye yeni yağış düşmemesi halinde selin kontrol altına alınabileceğini söyledi. Chadchart, "Yağmur durursa, sel sularının çekilmesinin 2-3 gün süreceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.
Başkentte 1-25 Eylül tarihleri arasında 487 milimetre yağış kaydedildi. Bu miktarın, 1991-2020 yılları arasındaki aynı dönemin 269 milimetrelik ortalamasının oldukça üzerinde olduğu bildirildi. Tayland Afet Önleme ve Azaltma Dairesi ise pazar gününe kadar ülkenin doğu, kuzeydoğu ve orta kesimlerinde alçak basıncın etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.