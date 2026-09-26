New York’ta, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında kaldığı otelin yakınındaki kanalizasyon kapağından çıkan üç kişiden ikisi gözaltına alındı. Yetkililerden yapılan açıklamada, olayın Netanyahu veya otelin güvenliğiyle bağlantılı olmadığı, şüphelilerin kanalizasyona değerli eşya ve hurda metal aramak için girdiği belirtildi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nedeniyle kentte bulunduğu sırada, kalmasının beklendiği otele yakın bir noktada yer altındaki kanalizasyondan çıkan 3 kişi, polis ekiplerini harekete geçirdi.

NETANYAHU İLE BAĞLANTISI YOKMUŞ

CNN’in aktardığı bilgilere göre, olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, New York Polis Departmanı (NYPD), yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin kanalizasyona girişinin Netanyahu, otel veya herhangi bir yabancı hükümet yetkilisiyle bağlantılı olmadığını belirtti.

Netanyahu’nun otelinin yakınındaki rögardan çıkmışlardı! 3 şüpheliden 2’si yakalandı

DEĞERLİ METALLERİ ARAMAK İÇİN GİRMİŞLER

Polis, olayın New York genelinde son aylarda görülen bir suç yöntemiyle bağlantılı olduğunu değerlendirdi. Buna göre bazı kişiler, kanalizasyon sistemine girerek altın zincir, yüzük ve yeniden satılabilecek bakır gibi değerli eşyaları ve metalleri arıyor.

Netanyahu’nun otelinin yakınındaki rögardan çıkmışlardı! 3 şüpheliden 2’si yakalandı

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Queens'te yaşayan 26 yaşındaki Kevin Rodriguez ile 25 yaşındaki Samuel Reveron, yakalanarak mahkemeye çıkarılırken, Manhattan Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ardından cuma sabahı serbest bırakıldı.

Netanyahu’nun otelinin yakınındaki rögardan çıkmışlardı! 3 şüpheliden 2’si yakalandı

Reveron'un avukatı Brian Kennedy de müvekkilinin Birleşmiş Milletler veya herhangi bir uluslararası hükümet yetkilisiyle bağlantısı olduğu iddiasını reddetti. Kennedy, CNN'e yaptığı açıklamada, insanların değerli eşya bulmak amacıyla kanalizasyona girmesinin mümkün olduğunu belirterek, "Çaresizlik büyük çabalara yol açar." dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken ek şüphelilerin de arandığı belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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