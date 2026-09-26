Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu’nun evliliği bitti! ‘Para iddiası’ çarpıcı…

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Deniz Baysal ve Barış Yurtçu’nun evliliği bitti! ‘Para iddiası’ çarpıcı…
Başlık ResmiDeniz Baysal ve Barış Yurtçu’nun evliliği bitti! ‘Para iddiası’ çarpıcı…

“Taşacak Bu Deniz” dizisinde Esme karakterine hayat veren Deniz Baysal ile müzisyen Barış Yurtçu’nun 7 yıllık evliliği sona erdi. Çift, bir süredir devam eden boşanma sürecinin ardından İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Kaydet
|

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu tek celsede boşandı. Baysal ile Yurtçu’nun yanı sıra avukatlarının da katıldığı duruşma yaklaşık 10 dakika sürdü. Daha önce çekişmeli olarak ilerleyen boşanma davasında tarafların karşılıklı uzlaşmaya varmasıyla süreç anlaşmalı boşanmaya dönüştü.

BOŞANMA SÜRECİNDE PARA İDDİASI

Boşanmanın ardından çift hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre kulislerde, Barış Yurtçu’nun boşanmayı kabul etmesi karşılığında yüksek miktarda para talep ettiği ve bu ödemenin bir bölümünün duruşma öncesinde peşin olarak yapıldığı öne sürüldü.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu’nun evliliği bitti! ‘Para iddiası’ çarpıcı…
Başlık ResmiDeniz Baysal ve Barış Yurtçu’nun evliliği bitti! ‘Para iddiası’ çarpıcı…

10 DAKİKADA BİTTİ

İddiaya göre tarafların maddi konularda anlaşmasının ardından boşanma davası kısa sürede sonuçlandı. Yurtçu’nun ödemeyi aldıktan sonra anlaşmalı boşanmayı kabul ettiği ve çiftin yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından resmen boşandığı ileri sürüldü.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu’nun evliliği bitti! ‘Para iddiası’ çarpıcı…
Başlık ResmiDeniz Baysal ve Barış Yurtçu’nun evliliği bitti! ‘Para iddiası’ çarpıcı…

EŞİNİN SOYADINI SİLDİ, FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Tüm bu gelişmelerin ardından Deniz Baysal’dan dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında Barış Yurtçu ile birlikte yer aldığı fotoğrafları kaldırdı. Baysal ayrıca profilinde kullandığı eşinin soyadını da sildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
"Bugünden yarının hesabı yapılmaz"
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar
'İSRAİL, ANKARA'DAN KORKAR'
'İSRAİL, ANKARA'DAN KORKAR'
Yunan muhalefetinden ezber bozan Türkiye çağrısı!
MONTELLA ASLINDA KAYBETMEDİ
MONTELLA ASLINDA KAYBETMEDİ
Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi
İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ!
İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ!
İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler
“GÖRÜNÜRLÜK” KRİTERİ!
“GÖRÜNÜRLÜK” KRİTERİ!
Paylaşımda takibe göre ceza geliyor
'O ANDA TÜM GEÇMİŞİM GİTTİ'
'O ANDA TÜM GEÇMİŞİM GİTTİ'
Roberto Carlos servetini bir gecede kaybetmiş!
ŞEHİR ARACINDAN SUV'A
ŞEHİR ARACINDAN SUV'A
2,5 milyon TL bandındaki en popüler elektrikli modeller
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
FIFA duyurdu! Fenerbahçe'ye büyük şok
YÜREKLER AĞZA GELDİ
YÜREKLER AĞZA GELDİ
Boğazına yemek kaçtı! Mehmet Şef'ten ilk müdahale...
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
Türkiye'nin konuştuğu Barış Özbay'dan kötü haber
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
Annesi, babası ve dedesi hakkında karar çıktı
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
Merih Demiral kritik pozisyonla ilgili konuştu
ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ
ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ
Yavaş'ın kararı yeni ihtimalleri doğurdu
GÜNDOĞAN YOLCU
GÜNDOĞAN YOLCU
Sarı kırmızılılarda transfer hareketliliği
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
Türkiye, Fransa'ya tek golle kaybetti
GENETİKTE YENİ DÖNEM!
GENETİKTE YENİ DÖNEM!
Tek testle binden fazla kalıtsal hastalığa tarama
"TEMEL MATEMATİK UNUTULUYOR"
Yapay zeka öğrencileri tembelleştiriyor mu?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Netanyahu’nun otelinin yakınındaki rögardan çıkmışlardı! 3 şüpheliden 2’si yakalandı
Netanyahu’nun otelinin yakınındaki rögardan çıkmışlardı! 3 şüpheliden 2’si yakalandı
Kaydet
ÖZEL│Fransızlar, Türkiye maçını değerlendirdi: Montella taktiksel savaşı kaybetmedi!
Fransızlar, millilerimizin değerlendirdi: Montella kaybetmedi
Kaydet
Trabzonspor'un teklifine
Trabzon'a "evet" dedi: Yıldız ismin görevi belli oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.