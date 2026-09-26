“Taşacak Bu Deniz” dizisinde Esme karakterine hayat veren Deniz Baysal ile müzisyen Barış Yurtçu’nun 7 yıllık evliliği sona erdi. Çift, bir süredir devam eden boşanma sürecinin ardından İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

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Deniz Baysal ile Barış Yurtçu tek celsede boşandı. Baysal ile Yurtçu’nun yanı sıra avukatlarının da katıldığı duruşma yaklaşık 10 dakika sürdü. Daha önce çekişmeli olarak ilerleyen boşanma davasında tarafların karşılıklı uzlaşmaya varmasıyla süreç anlaşmalı boşanmaya dönüştü.

BOŞANMA SÜRECİNDE PARA İDDİASI

Boşanmanın ardından çift hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre kulislerde, Barış Yurtçu’nun boşanmayı kabul etmesi karşılığında yüksek miktarda para talep ettiği ve bu ödemenin bir bölümünün duruşma öncesinde peşin olarak yapıldığı öne sürüldü.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu’nun evliliği bitti! ‘Para iddiası’ çarpıcı…

10 DAKİKADA BİTTİ

İddiaya göre tarafların maddi konularda anlaşmasının ardından boşanma davası kısa sürede sonuçlandı. Yurtçu’nun ödemeyi aldıktan sonra anlaşmalı boşanmayı kabul ettiği ve çiftin yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından resmen boşandığı ileri sürüldü.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu’nun evliliği bitti! ‘Para iddiası’ çarpıcı…

EŞİNİN SOYADINI SİLDİ, FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Tüm bu gelişmelerin ardından Deniz Baysal’dan dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında Barış Yurtçu ile birlikte yer aldığı fotoğrafları kaldırdı. Baysal ayrıca profilinde kullandığı eşinin soyadını da sildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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