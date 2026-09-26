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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: Erken seçim için irade TBMM’nin

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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: Erken seçim için irade TBMM’nin
Başlık ResmiMeclis Başkanı Numan Kurtulmuş: Erken seçim için irade TBMM’nin

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, gündemdeki erken seçim tartışmalarıyla ilgili "Şu anda erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. TBMM şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor eğer erkene alınmak istenirse irade TBMM’nindir" dedi.

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Esma Altın
ESMA ALTIN

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 5. Yasama Yılı öncesinde parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis’in açılmasıyla “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin oluşturulacak İzleme Komisyonunun hızlı bir şekilde kurularak üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini ifade eden Kurtulmuş “Bu açıdan Meclis’in üzerine üç görev düşüyor. Bunlar, öncelikle konunun takibini yapmak, hukuk ölçüsü içerisinde süreci izlemek ve ihtiyaç hâlinde yeni birtakım yasal düzenlemeleri yapmak” dedi. Kurtulmuş, örgütün tamamen feshedilip silah bırakması tescillenmeden hiçbir yasal adımın devreye girmeyeceğinin altını çizdi.

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"SONUNA KADAR GİDİLMELİ"

Sermaye piyasasına yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında da konuşan Numan Kurtulmuş “Ortada çok sayıda hakkı yenilmiş, yarım milyon insanı etkileyen bir meseleden bahsediliyor. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmeli. Kim varsa, nereye uzanıyorsa bu soruşturmaların tamamlanarak ilgililerin mahkemede hesap vermeleri temin edilmeli” diye konuştu.

Muhabirimiz Esma Altın ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş
Başlık ResmiMuhabirimiz Esma Altın ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Gündemdeki erken seçim tartışmalarına da değinen Meclis Başkanı Kurtulmuş “Şu anda erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. TBMM şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor eğer erkene alınmak istenirse irade TBMM’nindir” değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş yeni anayasa çalışmalarına ilişkin ise “Türkiye’nin yeni, fevkalade kapsamlı, demokrat, kuşatıcı ve gerçekten insan haklarını, özgürlüklerini esas alan, hukukun üstünlüğünü teyit eden yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bu ekmek gibi, su gibi, aşımız gibi bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Meclis Başkanlığına 160 dokunulmazlık dosyası sunulduğunu belirterek, karma komisyonda bekleyen 1.096 fezleke olduğu bilgisini paylaştı.

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