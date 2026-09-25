Giden dönemedi! BM acı tabloyu paylaştı, sayıları 117 milyonu buldu
Çatışma, şiddet ve zulüm milyonlarca insanı evinden etti. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih, dünya genelinde yerinden edilenlerin sayısının 117 milyondan fazla olduğunu açıkladı. Salih, milyonlarca kişinin yıllardır, hatta nesiller boyunca evlerine dönemediğine dikkat çekti.
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih, New York'ta BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi.
117 MİLYON İNSAN YERİNDEN EDİLDİ
Çatışmalar, şiddet, zulüm ve güvenliklerine yönelik tehditler nedeniyle 117 milyondan fazla insanın yerinden edilmiş durumda olduğunu aktaran Salih, çatışmaların da çoğaldığına dikkati çekti.
GEÇİCİ KRİZ YILLARCA SÜREN SÜRGÜNE DÖNÜŞTÜ
Salih, çatışmaların aynı zamanda daha uzun süreli hale geldiğine ve siyasi çözüm bulunamadığına işaret ederek, "Geçici olacağını umdukları bir kriz nedeniyle evlerini terk eden milyonlarca insan, kendilerini yıllarca, hatta bazen nesiller boyunca yerinden edilmiş halde buluyor." ifadesini kullandı.
Bunun sadece insani bir mesele olmadığının altını çizen Salih, "Temel olarak uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir meydan okumadır." dedi.