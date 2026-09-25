Milli boksör Hatice Akbaş'tan altın madalya!

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Hatice Akbaş, altın madalya kazandı. Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli boksör, büyüklerde Avrupa'da ilk altın madalyasını elde etti.

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Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Hatice, kadınlar 51 kiloda İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez ile karşılaştı.

Kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele veren Hatice, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli boksör, büyüklerde Avrupa'da ilk altın madalyasını elde etti.

ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla Avrupa şampiyonu Hatice ile konuştu.

Erdoğan, Hatice'yi tebrik ederek "Hatice tebrik ediyorum kızım. Maşallah, şimdi bu senin bugün aldığın üçüncü altın madalyan oldu değil mi, maşallah. Artık olimpiyatta da bir numara olacaksın. Allah yar ve yardımcın olsun. Bütün aileye selam. Tebrik ediyorum. Tüm aileye, anneye babaya selamlar." ifadelerini kullandı.

Milli boksör de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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