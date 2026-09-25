Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan ücret tahsil edileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, “Vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

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Kamuoyunda gündem olan fon soruşturmaları ve tasfiye süreçlerine ilişkin sosyal medyada yayılan “yatırımcıların ödemelerini karşılamak için vatandaşlardan ücret alınacak” iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi. Merkez, söz konusu iddiayı “tamamen asılsız” olarak nitelendirdi.

DMM’den “fon ödemeleri için vatandaştan ücret alınacak” iddiasına yalanlama

“VATANDAŞTAN ÜCRET, VERGİ VEYA KATKI PAYI ALINMAYACAK”

DMM’nin açıklamasında, “Tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır” denildi.

Vatandaşlara herhangi bir mali yük getirilmeyeceği özellikle vurgulanarak, “Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

DMM’den “fon ödemeleri için vatandaştan ücret alınacak” iddiasına yalanlama

“TEMEL AMAÇ YATIRIMCI MAĞDURİYETLERİNİN ÖNLENMESİ”

Fonların tasfiye süreçlerinin yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütüldüğünü belirten DMM, temel amacın yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesi olduğunu bildirdi.

Açıklamada, konuya ilişkin adli makamların başlattığı soruşturmalar ile idari kurumların incelemelerinin de sürdüğü belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİLMESİ ÇAĞRISI

DMM, kamuoyuna sosyal medyada yayılan iddialara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunarak, “Kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan bu tür spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmî makamlarca yapılan açıklamalara riayet edilmesi önemle rica olunur” açıklamasını yaptı.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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