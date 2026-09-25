Manisa'da feci olay: Eşi tarafından bıçaklanan kadın can verdi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde eşi tarafından bıçakla yaralanan 30 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde bugün saat 10.00 sıralarında Kayalıoğlu Mahallesi'nde iddiaya göre, S.E. ile eşi Hasret E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.E.'nin eşini bıçakla yaraladığı ileri sürüldü.

HASTANEDE CAN VERDİ

Yaralanan Hasret E., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 30 yaşındaki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisada feci olay: Eşi tarafından bıçaklanan kadın can verdi

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından eşini bıçakladığı iddia edilen S.E., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Çiftin 3 çocukları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Akhisar Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAkhisar

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