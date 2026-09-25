Bir savcının makam odasında çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından “Ben asla kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim” notuyla paylaşmasının ardından gündeme gelen avukat Buket Nurşah Tekışık, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. İstanbul’daki bazı adliyelerde yürütülen yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Tekışık, sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi. İfadesinde yasaklı madde kullandığını reddeden avukatın soruşturma dosyasına giren uyuşturucu testi sonucu ise pozitif çıktı. Tekışık’tan alınan numunede kokain tespit edildiği belirlendi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Buket Nurşah Tekışık’la ilgili dosyaya yeni bir bilgi yansıdı.

NUMUNEDE KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Dosyada yer alan uyuşturucu testi sonuçlarına göre, Tekışık’tan alınan numunenin pozitif çıktığı ve yapılan incelemede kokain tespit edildiği kaydedildi. Söz konusu test sonucunun soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenilirken, Tekışık’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

SAVCI ODASINDAKİ FOTOĞRAFLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Buket Nurşah Tekışık, 2023 yılında İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan bir Cumhuriyet savcısının makam odasında çekildiği belirtilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündemine gelmişti.

Savcı odasındaki pozu “Asla kaybetmem” sözleriyle paylaşmıştı! Buket Tekışık’ın uyuşturucu testi sonucu çıktı

“BEN ASLA KAYBETMEM…”

Tekışık, fotoğrafların altına “Ben asla kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim” ifadelerini yazmıştı. Paylaşımın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından hesabını kapatan Tekışık, o dönem yaptığı açıklamada fotoğrafların makam odası boşken çekildiğini ve herhangi bir hakim veya savcıyla bağlantısının bulunmadığını savunmuştu.

“HATIRA FOTOĞRAFI” DEMİŞTİ! SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Fotoğrafların hatıra amacıyla çekildiğini belirten Tekışık, paylaşımında kullandığı sözün ise bir kitaptan alıntı olduğunu ifade etmişti. Fotoğrafların çekildiği odanın terör suçları soruşturma bürosunda görev yapan bir savcıya ait olduğunun ortaya çıkması üzerine savcı hakkında idari soruşturma başlatılmış ve görev yeri değiştirilmişti.

Savcı odasındaki pozu “Asla kaybetmem” sözleriyle paylaşmıştı! Buket Tekışık’ın uyuşturucu testi sonucu çıktı

TUTUKLANDI

Tekışık, 2022-2024 yılları arasında İstanbul’daki farklı adliyelerde yürütülen bazı dava ve soruşturma süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tekışık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında Tekışık’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında adli süreç devam ederken, avukattan alınan numuneye ilişkin uyuşturucu testi sonucunun da dosyaya girdiği öğrenildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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