Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Gelen siparişten zehirlendi, adım adım iz sürüp merdiven altı işletmeyi ortaya çıkardı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Antalya'da bir vatandaş, online yemek siparişi uygulamasından söylediği makarna nedeniyle rahatsızlanınca siparişi verdiği işletmenin adresine gitti. Gittiği adresin tadilatta olduğunu ve işletmenin 2022 yılında kapandığını öğrenince araştırmasını derinleştiren vatandaş, şahsın herhangi bir ruhsatı olmadan yemekleri evde yaptığını ortaya çıkardı.

Kaydet
|

Geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, İbrahim Ay isimli vatandaş, cep telefonunda bulunan online yemek siparişi uygulamasından makarna siparişi verdi. Motosikletli bir kadının getirdiği yemeği yiyen Ay, bir süre sonra kustu. Yediği ürün nedeniyle zehirlenmiş olabileceğini düşünen Ay, sipariş verdiği işletmeye ulaşmaya çalıştı. İşletmenin adresine ulaşan vatandaş, belirtilen konuma gittiğinde ise boş bir dükkanla karşılaştı. Çevredeki esnafla yaptığı görüşmeden sipariş verdiği işletmenin 2022 yılında kapandığını öğrenen İbrahim Ay, verdiği siparişin nerede hazırlandığını araştırmaya başladı.

EVİNİ İŞLETME YAPMIŞ

Yaptığı araştırmalar sonucu ürünlerin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınmış herhangi bir ruhsat olmadan evde hazırlandığını öğrenen Ay, bu durum karşısında hayrete düşerken Muratpaşa Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne hem dilekçe ile hem de CİMER üzerinden başvuruda bulundu. Ay'ın başvurusunun ardından belirtilen adrese giden zabıta ekipleri, belirtilen konumun iş yeri olmaması nedeniyle gerekli tutanakları tutarak ayrıldı.

Gelen siparişten zehirlendi, adım adım iz sürüp merdiven altı işletmeyi ortaya çıkardı
Başlık ResmiGelen siparişten zehirlendi, adım adım iz sürüp merdiven altı işletmeyi ortaya çıkardı

"EVDE DEĞİL OTEL MUTFAĞINDA HAZIRLADIM"

Sözde işletmeci şahsın, zabıta ekiplerine yiyecekleri evde hazırlamadığını, bölgede bulunan bir otelin mutfağında hazırladığını söylediği öğrenilirken, ekipler şikayetle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Vergi Dairesi'ne yazı yazdı.

Yediği makarnanın izini sürerek gerçeği ortaya çıkaran İbrahim Ay, "Cumartesi günü gıda işletmeleriyle son tüketiciyi buluşturan bir kurumsal şirket üzerinden makarna siparişi verdim. Makarnayı yedikten yaklaşık bir saat sonra istifra ettim, terlemeye başladım. Sonra yediğim ürünlerden dolayı zehirlenebileceğimi düşünerek, nereden yemek yediğimi merak ettim. Açık kaynaklarda yazan şirketin sipariş verdiğim adresine gittim. Adresin boş bir dükkan olduğunu fark ettim." dedi.

Gelen siparişten zehirlendi, adım adım iz sürüp merdiven altı işletmeyi ortaya çıkardı
Başlık ResmiGelen siparişten zehirlendi, adım adım iz sürüp merdiven altı işletmeyi ortaya çıkardı

"HİJYEN KURALLARINA AYKIRI"

İnternet üzerinden ulaştığı adresin boş olması nedeniyle araştırmalarını sürdürdüğünü anlatan Ay, "Fiş olmadığı için hem şikayetimle ispatım olmayacağından dolayı hem de yemek yediğim şirketin neresi olduğunu, yeni adres mi olduğunu teyit etmek için tekrar sipariş verdim. Bu fişin üzerinde yazan yeni bir adres olduğunu fark ettim. Oraya tekrar gittiğimde orada da başka bir makarnacının olduğunu gördüm. Sonra bu şahsın evde imalat yaptığını fark ettim. Hem evde imalat yapıp ruhsatsız, kaçak, merdiven altı, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde hem kuryelik hem de yemek yapıp insanlara servis etmesi zaten hijyen kurallarına aykırı." ifadelerini kullandı.

İŞ YERİ 2022'DE KAPANMIŞ

CİMER üzerinden ve dilekçe ile hem zabıtaya hem de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne müracaatta bulunduğunu söyleyen Ay, "Hem zehirlendiğimi düşünüyorum hem de karşımda muhatap olabileceğim bir şirket yok, iş yeri yok legal olarak. Sonra yaşananlarla zabıtaya şikayette bulundum, İl Tarım Müdürlüğü'ne gittim. Tarım İl Müdürlüğünde bu iş yerinin 2022 yılında denetimleri sonucu yerinde olmadığından dolayı kapatıldığını öğrendim. Sistemden izninin kapatıldığını öğrendim. Zabıtadan da aynı şekilde ruhsatının bulunmadığını öğrendim. Sadece vergi kaydı var, herhangi bir işletme ya da izin, ruhsat hiçbir şey yok." şeklinde konuştu.

Gelen siparişten zehirlendi, adım adım iz sürüp merdiven altı işletmeyi ortaya çıkardı
Başlık ResmiGelen siparişten zehirlendi, adım adım iz sürüp merdiven altı işletmeyi ortaya çıkardı

ZABITA EKİPLERİ TUTANAK TUTTU

Zabıta ekiplerinin geçtiğimiz gün adrese giderek denetim yaptığını ancak adresin işletme olmaması nedeniyle sadece tutanak tutulduğunu söyleyen İbrahim Ay, "Sonra zabıta ekipleri benim şikayetime istinaden bir denetim gerçekleştirdi. Kadın bu sefer ben bunu otelde üretiyorum diyerek zabıta ekiplerine cevap vermiş. Zabıta ekipleri de otel müdürüyle bu konuyu doğrulamış. Fakat otelde gerçekleştirilmediğine dair zaten hem evden çıkarken, motora ürünleri yüklerken hem de sipariş teslim ederken görüntüler mevcut. Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler mevcut. Bu kadar delili göz ardı ederek vatandaşın yalan beyanına inanıp, insan sağlığını hiçe sayan vatandaşa işlem yapılmaması da çok büyük ayıp oldu." dedi.

"İNSAN SAĞLIĞI HİÇE SAYILIYOR"

Şahsın evde merdiven altı üretim yaparak insan sağlığını hiçe saydığını belirten Ay, "Bu kadar insan sağlığını hiçe sayan, hem motokuryelik, hem kaçak merdiven altı işletme hem de siparişi mutfakta yapıp müşteriye götüren bir kişinin yalan beyanı, başka insanları zehirlemediği anlamına gelmiyor. Yarın bir gün başkaları da bu konuda mağdur olabilir. Ben mağdur oldum. Bugüne kadar kimler alışveriş yaptıysa hem sağlığı gözetilerek bir sorgulama yapılmalı hem de kaç tane alışveriş yapılmış, bunun vergileri ödenmiş mi bunun da araştırılıp hem adli hem idare olarak bu şahsa ceza kesilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Muratpaşa
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FON SORUŞTURMASINDA 3. DALGA
FON SORUŞTURMASINDA 3. DALGA
Kapalı dönemde işlem yapan 12 kişi belli oldu
33 KİŞİ GÖZALTINDA
33 KİŞİ GÖZALTINDA
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
Katılımevim ve Birevim'in devrinde kritik gelişme
HERKES ÇIKTI, ONLAR KALDI!
HERKES ÇIKTI, ONLAR KALDI!
Salondan ayrılmayan 7 ülke dikkat çekti
BENZİNE BÜYÜK ZAM!
BENZİNE BÜYÜK ZAM!
Litresi 12,5 lira artacak
KONUTTA SON ORANLAR!
KONUTTA SON ORANLAR!
1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ
Hakem, İsrailli oyuncunun skandal sevincini affetmedi
CEZASI BELLİ OLDU
CEZASI BELLİ OLDU
Kocasını 15 parçaya ayırıp çöpe atmıştı
MERDİVEN ALTI İŞ YERİ AÇMIŞLAR
MERDİVEN ALTI İŞ YERİ AÇMIŞLAR
Gelen siparişten zehirlendi, adım adım iz sürdü
ATİNA CEVAP VERDİ!
ATİNA CEVAP VERDİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Düşman değiliz" dedi
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
1,5 saatlik yol 10 dakikaya düşecekti, İBB iptal etti
25 MIKNATIS YUTTU
25 MIKNATIS YUTTU
Doktorlar zamanla yarıştı! Ailelere kritik uyarı...
'KAZANMAMIZ SÜRPRİZ OLMAZ'
'KAZANMAMIZ SÜRPRİZ OLMAZ'
Milli Takım'ın eski yıldızlarından Fransa maçı yorumu
'MALDINI HAKLI ÇIKTI'
'MALDINI HAKLI ÇIKTI'
G.Saray'ın servet ödediği yıldızı yerden yere vurdular
FETÖ CASUSLARINA OPERASYON
FETÖ CASUSLARINA OPERASYON
Bakan Gürlek duyurdu: Çok sayıda gözaltı var
"HİZMETİ YOKTU, KURTULDUK"
CHP kurmayları, Mansur Yavaş’ın istifasını değerlendirdi
YENİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ
YENİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ
Uzman isim Karadeniz'deki deprem sonrası uyardı
KANSER RİSKLİ MADDE YAYILIYOR
KANSER RİSKLİ MADDE YAYILIYOR
Fabrika yakınında yaşayanların kanından çıktı!
1 MİLYON DOLARLIK VURGUN!
1 MİLYON DOLARLIK VURGUN!
Otel sahibini soyan 5 çalışan tutuklandı
'YOK ARTIK' DEDİRTEN İLAN
'YOK ARTIK' DEDİRTEN İLAN
Trabzon'da Salah kurnazlığı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Arnavutköy'de yürekleri ağza getiren çarpışma! Servis aracıyla kaza yapıp kaldırıma böyle uçtu
Arnavutköy'de yürekleri ağza getiren çarpışma! Servis aracıyla kaza yapıp kaldırıma böyle uçtu
Kaydet
Savcı odasındaki pozu “Asla kaybetmem” sözleriyle paylaşmıştı! Buket Tekışık’ın uyuşturucu testi sonucu çıktı
Buket Tekışık’ın uyuşturucu testi sonucu çıktı
Kaydet
Baraj gölünde 30 kiloluk turna balığı yakaladı
Baraj gölünde 30 kiloluk turna balığı yakaladı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.