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Yaşam

Baraj gölünde 30 kiloluk turna balığı yakaladı

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Elazığ’da Keban Baraj Gölü’nde amatör balıkçılık yapan vatandaş, 30 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı.

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Keban Baraj Gölü’nde amatör olarak balık avlayan bir balıkçının oltasına büyük bir turna balığı takıldı. Balığın ağırlığı ve mücadelesi karşısında zor anlar yaşayan balıkçı, dev turnayı güçlükle kıyıya çekmeyi başardı.

Baraj gölünde 30 kiloluk turna balığı yakaladı
Başlık ResmiBaraj gölünde 30 kiloluk turna balığı yakaladı

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaklaşık 30 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen dev turna balığının kıyıya çıkarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, balıkçının büyük balığı kıyıya çekmek için verdiği mücadele dikkat çekti.

Keban Baraj Gölü’nde yakalanan dev turna, bölgedeki balıkçılar arasında da büyük ilgi gördü.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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