AFAD duyurdu! Karadeniz'de deprem oldu

AFAD, merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.42'de Karadeniz'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Sarsıntının yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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