AFAD duyurdu! Karadeniz'de deprem oldu
AFAD, merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.42'de Karadeniz'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Sarsıntının yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
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