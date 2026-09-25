Fenerbahçe'de İsmail Kartal kulaklarını tıkadı

İsmail Hoca psikolojisini bozan eleştirileri artık dinlemiyor. Yoğun eleştirilerden sıkılan F.Bahçe’nin hocası, odak noktasını sahaya çevirdi. Samandıra’ya duvar ören Kartal, bütün motivasyonunu oyuna verdi…

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Saha dışında yaşananların etkisiyle F.Bahçe’den kopma noktasına gelen İsmail Kartal, çareyi kulaklarını tıkamakta buldu. Eski takım arkadaşlarının eleştirilerinden bunalan, sosyal medya kuyusunda kaybolan Kartal, istifadan döndükten sonra kendisini dışarıdaki gündemden soyutlayarak tamamen saha içine motive oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, hem kendisini hem de oyuncularını korumak adına Samandıra’ya âdeta görünmez bir duvar ördü. Hocanın talebi doğrultusunda Samandıra’da kontrollü bir iletişim süreci başladı.

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İsmail Kartal

SADECE FENERBAHÇE

Fenerbahçe’de sadece İsmail Kartal değil, bütün teknik heyet ve futbolcular eleştirilere kulaklarını kapatırken, özellikle sosyal medyadan uzak durma kararı alındı. Rakiplerin gündemini de takip etmekten uzak duran Kartal ve ekibi, tamamen Fenerbahçe’ye konsantre oldu. Sarı-lacivertliler, artık sadece oyuncu performansları, takım oyunu, eksik yanlar ve hatalar üzerine çalışmalar yapıyor. “Tek işimiz kalitemizi sahaya yansıtacak işleri gerçekleştirmek” diyen İsmail Hoca’nın rakiplere dair tek çalışması da maç analizleri üzerine.

TAM KONSANTRASYON

İstifa sürecini geride bırakan İsmail Kartal, eleştiri yağmuruna kulaklarını tıkadıktan sonra büyük bir azimle çalışmalarına yoğunlaştı.

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