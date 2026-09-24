Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, BM'de yaptığı konuşmada, Afrika'nın küresel kalkınma çabalarından yardım alan taraf olmak istemediğini söyledi. Mahama "Biz yardım değil, karşılıklı saygıya dayalı eşit ortaklık istiyoruz" dedi.

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Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti. Afrika'nın kalkınmasının finansmanında temel değişime ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Mahama, kıtanın yardıma değil, uluslararası toplumla adil ve eşit ortaklıklara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Afrikalı lider, BM'de isyan etti: Yardım değil, eşitlik istiyoruz

"DÜNYANIN EN GENÇ NÜFUSUZ BİZDE"

Mahama, Afrika'nın kalkınma sorunlarının yalnızca kısa vadeli yardımlarla çözülemeyeceğini vurgulayarak "Yenilik talep ediyoruz. Gelişmekte olan ekonomilerin beşerî asermayeye, sanayileşmeye ve iklim değişikliğine uyuma yatırım yapmasını sağlayacak uzun vadeli, uygun maliyetli, erişilebilir imtiyazlı finansmana ihtiyacımız var" dedi. Afrika'nın küresel kalkınma çabalarında yardım alan taraf olarak değil, eşit bir ortak olarak değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Cumhurbaşkanı Mahama "Afrika yardım istemiyor, karşılıklı saygıya dayalı eşit ortaklık istiyor. Sahip olduğumuz doğal kaynaklar ve demografik yapı, kıtayı küresel problemlerin çözümünde önemli ortak hâline getirdi. Ayrıca dünyanın en genç nüfusuna ve en geniş tarım arazilerine sahibiz" şeklinde konuştu.

"FİLİSTİN DEVLETİ'NE DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Sözlerinin devamında Gazze'ye değinen Mahama, uluslararası toplumun, çatışmanın insani sonuçlarıyla yüzleşmesi ve sivillerin yaşadığı acıların diplomatik ifadelerle gölgelenmemesi gerektiğini söyledi. Ganalı lider "Bu güvenilirlik krizinin hiçbir yerde Gazze'de, Batı Şeria'da ve işgal altındaki topraklarda Filistin halkının devam eden zulme maruz kalmasından daha acı bir örneği yok. Uluslararası toplum, daha kaç sivilin hayatını kaybetmesinin ardından 'kararlı ahlaki otoritesini' kullanacak? Gazze'de binlerce çocuk öldürüldü. Toplu cezalandırma, zorla aç bırakma ve kitlesel yerinden etme, uluslararası hukukun açık ihlalleridir. Gana, Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik desteğini sürdürecek. İsrail ile Filistin'in barış ve güvenlik içinde bir arada yaşayabileceği, sınırların güvence altına alındığı müzakere edilmiş iki devletli çözümü destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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