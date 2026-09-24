Malatya’da ailevi nedenlerle yakınları tarafından ölümle tehdit edilen bir öğretmenin ihbarı üzerine polis harekete geçti. Kahramanmaraş’tan geldiği belirlenen şüphelilere ait iki aracı tespit ederek durduran ekipler, aramada bir tabanca ele geçirdi. Araçlardaki şahıslar ise gözaltına alındı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde öğle saatlerinde iddiaya göre, Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde bulunan bir okulda görev yapan öğretmen, ailevi bir konu nedeniyle yakınları tarafından telefonla ölümle tehdit edildiğini 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

2 ARAÇ DURDURULDU

İhbar üzerine polis ekipleri okul çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayda adı geçen kişilerin Kahramanmaraş'tan Malatya'ya geleceği ve 46 plakalı iki araçla hareket ettiği bilgisi üzerine ekipler araçları takibe aldı. Polis ekipleri, araçlardan birini Battalgazi Kavşağı'nda, diğerini ise Ankara yolu uygulama noktasına yakın bir bölgede park halinde tespit etti.

Öğretmene ölüm tehdidi polisi harekete geçirdi! Farklı ilden gelen 2 araç durduruldu

ARAÇTA TABANCA BULUNDU

Ekipler tarafından araçlarda yapılan aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi. Araçlarda bulunan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öğretmene ölüm tehdidi polisi harekete geçirdi! Farklı ilden gelen 2 araç durduruldu

Polis ekiplerinin okul çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Battalgazi Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBattalgazi

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala