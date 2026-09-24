İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal ve Erkan Kilimci hakkında tutuklama talep edildi. Soruşturmada daha önce aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de bulunduğu 26 şüpheli tutuklanmıştı.

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Kamuoyunda “fon soruşturması” olarak bilinen ve sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada adli süreç devam ediyor. Gözaltında bulunan şüphelilerden Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal ve Erkan Kilimci’nin tutuklanmaları talep edildi. Üç isim hakkında kararı sulh ceza hakimliği verecek.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 3 isim için tutuklama talebi

ÜÇ İSİM TERA BAĞLANTILI GRUPTA YER ALIYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında üç isim daha önce Tera bağlantılı şüpheliler arasında gösterilmiş ve gözaltında oldukları bildirilmişti. Soruşturma tablosunda Ali Rıza İncekara, Erkan Kilimci ve Haldun Saffet İnal, Tera bağlantılı gruptaki gözaltındaki isimler arasında yer almıştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu kayıtlarına göre Haldun Saffet İnal halen Tera Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulunuyor.

Ali Rıza İncekara ise Tera Portföy’ün geçmiş dönem faaliyet raporlarında Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer aldı. Erkan Kilimci de şirketin önceki yönetim yapısında iç kontrolden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Kilimci, 13 Eylül’de Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu’nda yapılan değişiklikle üyeliğe de atanmıştı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 3 isim için tutuklama talebi

SORUŞTURMADA 26 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın son açıklanan genel tablosuna göre toplam 69 şüpheli hakkında adli işlem yürütülüyor. Son kararlarla tutuklu şüpheli sayısı 26’ya çıkarken 3 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmış, 25 şüphelinin ise adli işlemleri sürüyordu. Ayrıca bir şüphelinin başka bir dosyadan cezaevinde bulunduğu, 3 kişinin yurt dışında olduğu ve 11 firari şüphelinin arandığı bildirilmişti.

Son tutuklanan isimler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan’ın yanı sıra Tera Holding yöneticileri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da bulunuyor.

KATILIMEVİM, GÜNDOĞDU VE DESTEK FAKTORİNG İŞLEMLERİ İNCELENİYOR

Soruşturmanın daha önce açıklanan bölümünde Katılımevim paylarında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 ve 4 Mart-12 Haziran 2026, Gündoğdu paylarında 11 Şubat-8 Haziran 2026, Destek Faktoring paylarında ise 15 Ekim-2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı. Bu işlemler nedeniyle çok sayıda şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı.

SPK’nın Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1’inci maddesi kapsamında yaptığı incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda başlatılan adli süreçte, sermaye piyasalarının güven ve istikrarını bozduğu iddia edilen işlemler ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin iddialar araştırılıyor.

YURT DIŞI PARA VE KRİPTO TRANSFERLERİ DE ARAŞTIRILIYOR

Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin mali hareketlerinin incelenmesi istendi.

Şirket yöneticilerinin 2024’ten bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de incelenerek, bu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının araştırıldığı bildirildi.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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