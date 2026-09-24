Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 3 isim için tutuklama talebi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 3 isim için tutuklama talebi
Başlık ResmiFon soruşturmasında yeni gelişme: 3 isim için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal ve Erkan Kilimci hakkında tutuklama talep edildi. Soruşturmada daha önce aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de bulunduğu 26 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaydet
|

Kamuoyunda “fon soruşturması” olarak bilinen ve sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada adli süreç devam ediyor. Gözaltında bulunan şüphelilerden Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal ve Erkan Kilimci’nin tutuklanmaları talep edildi. Üç isim hakkında kararı sulh ceza hakimliği verecek.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 3 isim için tutuklama talebi
Başlık ResmiFon soruşturmasında yeni gelişme: 3 isim için tutuklama talebi

ÜÇ İSİM TERA BAĞLANTILI GRUPTA YER ALIYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında üç isim daha önce Tera bağlantılı şüpheliler arasında gösterilmiş ve gözaltında oldukları bildirilmişti. Soruşturma tablosunda Ali Rıza İncekara, Erkan Kilimci ve Haldun Saffet İnal, Tera bağlantılı gruptaki gözaltındaki isimler arasında yer almıştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu kayıtlarına göre Haldun Saffet İnal halen Tera Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulunuyor.

Ali Rıza İncekara ise Tera Portföy’ün geçmiş dönem faaliyet raporlarında Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer aldı. Erkan Kilimci de şirketin önceki yönetim yapısında iç kontrolden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Kilimci, 13 Eylül’de Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu’nda yapılan değişiklikle üyeliğe de atanmıştı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 3 isim için tutuklama talebi
Başlık ResmiFon soruşturmasında yeni gelişme: 3 isim için tutuklama talebi

SORUŞTURMADA 26 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın son açıklanan genel tablosuna göre toplam 69 şüpheli hakkında adli işlem yürütülüyor. Son kararlarla tutuklu şüpheli sayısı 26’ya çıkarken 3 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmış, 25 şüphelinin ise adli işlemleri sürüyordu. Ayrıca bir şüphelinin başka bir dosyadan cezaevinde bulunduğu, 3 kişinin yurt dışında olduğu ve 11 firari şüphelinin arandığı bildirilmişti.

Son tutuklanan isimler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan’ın yanı sıra Tera Holding yöneticileri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da bulunuyor.

KATILIMEVİM, GÜNDOĞDU VE DESTEK FAKTORİNG İŞLEMLERİ İNCELENİYOR

Soruşturmanın daha önce açıklanan bölümünde Katılımevim paylarında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 ve 4 Mart-12 Haziran 2026, Gündoğdu paylarında 11 Şubat-8 Haziran 2026, Destek Faktoring paylarında ise 15 Ekim-2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı. Bu işlemler nedeniyle çok sayıda şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı.

SPK’nın Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1’inci maddesi kapsamında yaptığı incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda başlatılan adli süreçte, sermaye piyasalarının güven ve istikrarını bozduğu iddia edilen işlemler ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin iddialar araştırılıyor.

YURT DIŞI PARA VE KRİPTO TRANSFERLERİ DE ARAŞTIRILIYOR

Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin mali hareketlerinin incelenmesi istendi.

Şirket yöneticilerinin 2024’ten bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de incelenerek, bu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının araştırıldığı bildirildi.

BAKMADAN GEÇME
Fon mağdurları için kritik gelişme! 750 milyon liralık varlığa el konuldu
TASARRUF ORTAĞIM

Fon mağdurları için kritik gelişme! 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"HEPSİ GERÇEK DIŞI"
Bakan Şimşek'le ilgili iddialara yalanlama
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
Yarız'ın 5 lüks aracına el konuldu
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
1 milyon TL'si olan ne yapmalı?
“BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM”
“BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM”
Şanlıurfa depremi sonrasında rahatlatan açıklama
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
"Şaşırdım, bunu beklemiyordum"
UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTI
UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTI
Gerilim sürüyor: Mirası iki ismi karşı karşıya getirdi
HADSİZ BAKANA SERT TEPKİ
HADSİZ BAKANA SERT TEPKİ
Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
SİGARADA 2015 SINIRI
SİGARADA 2015 SINIRI
Yeni nesle ömür boyu yasaklanacak
DÜNYANIN GÖZÜ BU GÖRÜŞMEDE
DÜNYANIN GÖZÜ BU GÖRÜŞMEDE
Trump ve Xi'den sürpriz karar!
ÖĞRETMENE ÖLÜM TEHDİDİ
ÖĞRETMENE ÖLÜM TEHDİDİ
Farklı ilden gelen 2 araç durduruldu
AŞİL TENDONU MU KOPTU?
AŞİL TENDONU MU KOPTU?
Galatasaray, Singo'nun sakatlığını açıkladı
UÇAK BİLETLERİNE ZAM YOLDA!
UÇAK BİLETLERİNE ZAM YOLDA!
Ünlü havayolu CEO’su tarih verdi
BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ!
BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ!
Doğuma 2 hafta kalmıştı: Anne, kızı ve bebeği can verdi
FON MAĞDURLARI İÇİN KRİTİK!
FON MAĞDURLARI İÇİN KRİTİK!
750 milyon liralık varlığa el konuldu
FRANSA VE ZIDANE İTİRAFI
FRANSA VE ZIDANE İTİRAFI
"Onlarla sadece 2 takım rekabet edebilir"
F-35'DE KORKULAN OLDU!
F-35'DE KORKULAN OLDU!
Kayıp parçaların kimin elinde olduğu ortaya çıktı
ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
Büyüklüğü belli oldu... Çok sayıda kentte hissedildi
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
Nübel’in eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
İSTENEN CEZA BELLİ OLDU!
İSTENEN CEZA BELLİ OLDU!
Eski erkek arkadaşı 21 bıçak darbesiyle öldürmüştü
'HER SONUCA HAZIRIZ'
'HER SONUCA HAZIRIZ'
Ermenistan'dan Rusya'ya Türkiye çıkışı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Yabancılardan 109,8 milyar dolarlık hisse satışı
Yabancılardan 109,8 milyar dolarlık hisse satışı
Kaydet
Edirne'de lokantacı çifti darp eden saldırganlar yakalandı! Suç kayıtları kabarık çıktı
Lokantacı çifti darp eden saldırganlar yakalandı!
Kaydet
Öğretmene ölüm tehdidi polisi harekete geçirdi! Farklı ilden gelen 2 araç durduruldu
Öğretmene ölüm tehdidi polisi harekete geçirdi!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.