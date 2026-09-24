Edirne'de lokantacı çifti darp eden saldırganlar yakalandı! Suç kayıtları kabarık çıktı

Edirne'de kendilerini uyaran lokanta işletmecisi çifte saldırarak dehşeti yaşatan 3 şüpheliden 2'si yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden B.Ç.'nin 8, T.K.'nin 12, H.U.'nun ise 3 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

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Edirne'de küfür eden 10 kişilik grubu uyardıkları için saldırıya uğrayan Şenay Salam ve eşi Servet Salam darp raporu alarak şikayetçi olmuştu. İşletmenin kapısını kırarak içeri giren saldırganların o anları güvenlik kamerasına yansımıştı.

Edirnede lokantacı çifti darp eden saldırganlar yakalandı! Suç kayıtları kabarık çıktı

SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelilerin B.Ç. (41), T.K. (36) ve H.U. (45) olduğu belirlendi. Şüphelilerden B.Ç.'nin 8, T.K.'nin 12, H.U.'nun ise 3 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Edirnede lokantacı çifti darp eden saldırganlar yakalandı! Suç kayıtları kabarık çıktı

2 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI

B.Ç. ve T.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli H.U.'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Edirnede lokantacı çifti darp eden saldırganlar yakalandı! Suç kayıtları kabarık çıktı

NELER OLMUŞTU?

Edirne'de Talatpaşa Mahallesi’nde bir lokantada gece saatlerinde 5 yıldır lokanta işleten Şenay Salam, eşi Servet Salam ve aile üyeleri işletmenin önünde bulunduğu sırada, karşı tarafta bulunan bazı kişilerin yüksek sesle küfürlü ve argo konuşmalarından rahatsız oldu.

Servet Salam'ın grubu, "Arkadaşlar, aile var. Lütfen terbiyeli olalım" diyerek uyarmasının ardından tartışma yaşandı. İddiaya göre kısa süre sonra yaklaşık 10 kişilik grup lokantanın önüne gelerek çifte saldırdı.

Edirnede lokantacı çifti darp eden saldırganlar yakalandı! Suç kayıtları kabarık çıktı

Şenay Salam'ın eşinin önüne geçerek saldırıyı engellemeye çalıştığı sırada yere savrulduğu ve ardından eşine saldırıldığı öne sürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çift daha sonra lokantaya girerek kapıyı kilitledi. Ancak şahısların kapıyı kırarak içeri girmeye çalıştığı ve bazı masa ve eşyaların zarar gördüğü belirtildi.

Edirnede lokantacı çifti darp eden saldırganlar yakalandı! Suç kayıtları kabarık çıktı

Çevredeki esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle şahısların lokantadan çıkarıldığı, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin ise tarafların ifadelerini aldığı öğrenildi. Şenay ve Servet Salam'ın darp raporu alarak şikâyetçi olduğu belirtildi.

Edirnede lokantacı çifti darp eden saldırganlar yakalandı! Suç kayıtları kabarık çıktı

“TEK SUÇUMUZ TERBİYELİ OLUN DEMEKTİ”

İşletmeci Şenay Salam, korku dolu o anları şöyle anlattı:

Benim kimseyle hiçbir derdim, hiçbir sıkıntım yok. Bana yapılan bu haksızlık çok büyük bir haksızlık. Hem işime engel oldu hem de beni çok kötü hissettiriyor. Ben bunu hak etmedim. Çünkü herkes nasıl biri olduğumu biliyor. Kimseyle derdim olmaz, kimseyle de bir problemim yoktu. Sadece ceza almalarını istiyorum. Çünkü şu an kendimi çok kötü hissediyorum. Ben yemeklerimi her zaman severek yapıyorum. Bugün yemeklerimi ağlayarak yaptım. Çünkü çok kötüyüm. Biz bunu hak etmedik. Tek suçumuz, ‘Beyler, terbiyeli olun' demekti. Başka hiçbir kabahatimiz yok. Ama ben bunu yaşamamalıydım. Çünkü biz burada kalabalık bir aile olarak oturuyoruz. Bunu hak edecek hiçbir şey yapmadık. Mala ve cana kastetme ve haneye tecavüz olduğunu düşünüyorum. Hepsinden şikâyetçi oldum. Herkes cezasını çeksin diyorum.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Edirne Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIEdirne

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