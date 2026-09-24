Şanlıurfa’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından TGRT Haber'de konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Doğu Anadolu Fay Sistemi’ndeki hareketliliği değerlendirdi. Üşümezsoy, Lice Fayı’na dikkat çekerken Bozova ve çevresindeki yan fayların ana fay ölçüsünde büyük bir deprem üretmesini beklemediğini söyledi.

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Şanlıurfa’daki 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki fayların durumuna ilişkin TGRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu. 6 Şubat depremlerinde Doğu Anadolu Fay Sistemi üzerinde birden fazla fayın kırıldığını belirten Üşümezsoy, son sarsıntının ardından yeni ve büyük bir deprem yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soruları yanıtladı.

Şener Üşümezsoy’dan Şanlıurfa depremi sonrası açıklama: Yan kollar ana fay gibi büyük deprem yapmaz

“ACABA BİR 6 ŞUBAT DEPREMİ DAHA OLUR MU?”

Üşümezsoy, bölgedeki son depremin ardından 6 Şubat büyüklüğünde yeni bir deprem ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirterek Lice Fayı’na dikkat çekti.

“Burada bu deprem olunca ‘Acaba bir 6 Şubat depremi daha olur mu?’ diye bir fay da Lice’de var. Ama Lice Fayı bu faya yarı paralel biçimde” ifadelerini kullanan Üşümezsoy, fayların birbirleriyle olan geometrik ilişkilerinin önemli olduğunu söyledi.

Şener Üşümezsoy’dan Şanlıurfa depremi sonrası açıklama: Yan kollar ana fay gibi büyük deprem yapmaz

BOZOVA VE ÇEVRESİNDEKİ FAYLAR İÇİN AÇIKLAMA

Yayında Üşümezsoy’a, özellikle Bozova ve çevresindeki faylarda 5,5-6’nın üzerinde bir deprem meydana gelip gelmeyeceği de soruldu.

Doğu Anadolu Fay Sistemi’nin Amanos Dağları’nın doğusundan başlayarak Antakya ve Kırıkhan üzerinden kuzeye uzanan yapısını anlatan Üşümezsoy, Arap plakasının hareketiyle bölgedeki fayların birbirinden farklı doğrultularda çalıştığını ifade etti.

Üşümezsoy, 6 Şubat’ta meydana gelen büyük depremlerin plaka sınırındaki ana faylarla ilişkili olduğunu belirterek, sonrasında yan kollar üzerindeki gerilimin aynı büyüklükte bir deprem üretmesini beklemediğini söyledi.

Şener Üşümezsoy’dan Şanlıurfa depremi sonrası açıklama: Yan kollar ana fay gibi büyük deprem yapmaz

“ANA FAY GİBİ BÜYÜK DEPREM YAPMAZ”

Üşümezsoy, bölgedeki ana hareketin önemli ölçüde boşaldığını belirterek yan faylara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Boşaldı. Bu, onun yan kollarındaki stres anlamında ana fay gibi büyük deprem yapmaz.”

Üşümezsoy’un değerlendirmesine göre, Şanlıurfa ve çevresindeki son deprem bölgedeki yan faylardaki hareketlilikle ilişkili olsa da bunun 6 Şubat depremlerini meydana getiren ana fay sistemi ölçeğinde yeni bir kırılmaya dönüşmesi beklenmiyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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