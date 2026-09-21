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Adana depremi sonrası o fayı işaret etti! "Tehlike bitmedi"

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Adana depremi sonrası o fayı işaret etti!
Başlık ResmiAdana depremi sonrası o fayı işaret etti! Tehlike bitmedi

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Prof. Dr. Osman Bektaş ve Prof. Dr. Naci Görür’den açıklamalar peş peşe geldi. 2023 depremlerinde kırılmayan fayın hareketliliğini sürdürdüğünü ve Adana için riskin bitmediğini belirten Bektaş, "Savrun'un ne kadar kilitli olduğu bilinmiyor. Bu nedenle Adana'nın deprem tehlikesi bitmiş değildir." uyarısında bulundu. Naci Görür ise “Muhtemelen enerji 2023 depremiyle çoğaldı. Adana’ya doğru ilerleyeceğini sanmıyorum. Sığ bir deprem” dedi.

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|
Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Adana'nın Saimbeyli ilçesi, sabah saat 04.02'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle güne uyandı. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedilerek bölge halkına kısa süreli panik yaşattı. Depremin ardından en çok dikkat çeken değerlendirme Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi.

BEKTAŞ'TAN KRİTİK "SAVRUN FAYI" UYARISI

X'teki sosyal medya hesabından depremle ilgili paylaşım yapan Bektaş, "Saimbeyli 5: Adana için uyarı!" başlığıyla dikkatleri 2023 yılında yaşanan büyük felaketlere ve Savrun Fayı'na çekti.

Prof. Dr. Osman Bektaş
Başlık ResmiProf. Dr. Osman Bektaş

"SAVRUN FAYI HÂLÂ HAREKET EDİYOR"

2023 depremlerindeki kırılmaları hatırlatan Bektaş, Adana havzasındaki sismik aktivitenin sürdüğüne vurgu yaptı. Uzman isim, "2023'te Kahramanmaraş bloğunun doğu ve kuzeyindeki büyük faylar kırıldı. Batı sınırındaki Savrun Fayı ise kırılmadan kaldı ve Saimbeyli çevresindeki depremlerle 2023'ten beri hâlâ hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

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"ADANA'NIN DEPREM TEHLİKESİ BİTMİŞ DEĞİLDİR"

Savrun Fayı'nın mevcut durumuyla ilgili belirsizliklerin devam ettiğini belirten Prof. Dr. Bektaş, tehlikenin geçmediğini net bir dille ifade etti. Bektaş, "Savrun'un ne kadar kilitli olduğu bilinmiyor. Bu nedenle Adana'nın deprem tehlikesi bitmiş değildir." uyarısında bulundu.

Depremin meydana geldiği bölge
Başlık ResmiDepremin meydana geldiği bölge

Bektaş, eldeki verilerin yetersizliğine de değinerek hem paniğe hem de rehavete kapılınmaması gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Fayın mekanik özellikleri bilinmeden, Adana için 'büyük deprem olacak' demek de, 'tehlike geçti' demek de doğru değildir."

BÜYÜK DEPREM YERİNE PARÇALI KIRILMA İHTİMALİ

İlerleyen saatlerde ikinci bir değerlendirme paylaşan Bektaş, "Adana-Savrun Fayı: Büyük deprem yerine parçalı mı kırılıyor?" sorusuyla umut verici bir hipotezi tartışmaya açtı. Bektaş, 2023 sonrası meydana gelen 4 ve 5 büyüklüğündeki depremlerin, ani ve büyük bir kırılma yerine, gerilimin zaman içinde parçalı kırılmalarla boşaltılıyor olabileceğini düşündürdüğünü aktardı.

Parçalı kırılma tezinin somut verilere dayandığını belirten Bektaş, bu durumun Kandilli Rasathanesi'nin normal fay çözümleriyle de uyumlu olduğunu belirtti. Bektaş, süreci "Hipotezi güçlendirecek esas gözlem, Kandilli'nin verdiği normal fay çözümüne ek olarak, deprem aktivitesi ile jeodezik( inSAR, GPS ) deformasyonun Savrun boyunca zamana yayılmış bir hareket göstermesidir." sözleriyle noktaladı.

Naci Görür
Başlık ResmiNaci Görür

“İLERLEYECEĞİNİ SANMIYORUM”

Bektaş’ın ardından Adana depremine ilişkin bir değerlendirme de Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den geldi. Görür “Topallar-Saimbeyli-Adana’da 5 saat önce sol yönlü, doğrultu atımlı Savrun Fay Zonunda 4,8 lik bir deprem meydana geldi. Muhtemelen enerji 2023 depremiyle çoğaldı. Adana’ya doğru ilerleyeceğini sanmıyorum. Sığ bir deprem” dedi.

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