2026-ÖZYES sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Spor Bilimleri programlarında eğitim almak isteyen adayların gündeminde bu kez tercih süreci yer aldı. ÖSYM tarafından 9 Eylül 2026'da açıklanan sonuçların ardından adaylar, “ÖZYES tercihleri ne zaman başlayacak?”, “2026 BESYO tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?” ve “ÖZYES tercih kılavuzu yayımlandı mı?” sorularına cevap arıyor.

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Üniversitelerin spor bilimleri alanındaki özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarına yerleşmek isteyen adayların 2026 yılı sınav süreci geride kaldı. Yükseköğretim Kurumları Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamında yapılan değerlendirmelerin sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, ÖZYES tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 BESYO tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÖZYES tercihleri ne zaman 2026? BESYO tercih süreci gündemde!

ÖZYES TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-ÖZYES tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

ÖSYM'nin 9 Eylül 2026 tarihli duyurusunda yalnızca sınav değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ve adayların sonuçlarına erişebileceği bilgisi paylaşıldı.

ÖZYES tercihleri ne zaman 2026? BESYO tercih süreci gündemde!

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

BESYO olarak bilinen spor bilimleri alanındaki programlara ilişkin 2026 tercih sürecinin de ÖZYES sonuçlarının açıklanmasının ardından başlaması bekleniyor.

2025-YKS kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemleri 11 Eylül 2025 tarihinde başlamış ve 18 Eylül 2025 tarihinde sona ermişti.

ÖZYES tercihleri ne zaman 2026? BESYO tercih süreci gündemde!

2025 yılındaki yerleştirme sonuçları ise 19 Eylül 2025 tarihinde açıklandı.

2025 yılında ek tercih işlemleri 13 Ekim'de alınırken, ek yerleştirme sonuçları 27 Ekim 2025'te ilan edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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