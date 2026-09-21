Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, trafik kazası mağdurlarının verilerini sızdırarak 15,6 milyar liralık vurgun yapan suç şebekesine yönelik dev bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Soruşturmada, şebekenin yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekâletname topladığı, aralarında kolluk kuvvetleri, avukatlar, kaporta ve boya ustalarının da bulunduğu geniş bir rüşvet ağı kurduğu tespit edildi. Dört ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Öte yandan, İstanbul Anadolu Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından avukatlık ofisleri ve bağlantılı şirketlere yönelik sigortacılık soruşturması kapsamında 20 şirkete TMSF’ye devrine karar verildi.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada suç şebekelerine yönelik yürütülen yeni operasyonları değerlendirdi.

Bakan Gürlek konuya ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın kişisel verilerini hukuka aykırı yöntemlerle ele geçiren, mağduriyetlerini kazanç kapısına dönüştüren ve hukuk sistemini haksız menfaat elde etmek amacıyla istismar eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerini çalan şebekeye operasyon: 825 kişiye soruşturma

TRAFİK KAZASI MAĞDURLARININ VERİLERİ SIZDIRILDI

Soruşturmanın detaylarını kamuoyuyla paylaşan Gürlek, kurumlar arası yürütülen ortak çalışmalara dikkat çekti. Bakan Gürlek süreci, "Bu kapsamda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Büromuzun koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada; trafik kazası geçiren vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edilmiştir." sözleriyle aktardı.

MASAK VE SEDDK İNCELEMELERİNDE ÇARPICI RÜŞVET AĞI

Mali incelemelerin çarpıcı sonuçlarını da direkt olarak aktaran Adalet Bakanı, tespit edilen olağandışı hareketliliği şu şekilde duyurdu:

"Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) incelemeleri sonucunda; bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlenmiştir."

Trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerini çalan şebekeye operasyon: 825 kişiye soruşturma

253 BİN KİŞİDEN VEKÂLETNAME İLE 15 MİLYAR TL'LİK VURGUN

Vurgunun devasa boyutunu gözler önüne seren Gürlek, eş zamanlı operasyonların detaylarını vererek, "Soruşturma kapsamında, ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekâletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış; olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmış; bu sabah İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep’te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

Devlet kurumlarının başarılı koordinasyonuna vurgu yapan ve operasyonu yürüten ekiplere teşekkürlerini sunan Adalet Bakanı, "Bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu sahada başarıyla icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, SEDDK ve MASAK başta olmak üzere sürece katkı sunan tüm kurumlarımızı ve kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

"FIRSATÇILAR YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Hukuku şahsi menfaatleri için kullananlara sert tepki gösteren Gürlek, taviz verilmeyeceğinin altını çizerek, "Vatandaşlarımızın yaşadığı trafik kazalarını fırsata çevirerek kişisel verileri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışan, mesleki veya kamusal yetkisini bu amaçla kullanan ve hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerinin aracı hâline getirenler yargı önünde hesap verecektir." uyarısında bulundu.

Açıklamasının sonunda vatandaşlara güven mesajı veren Bakan Gürlek, bu yapılarla mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirterek sözlerini, "Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin, haklarının ve adalete duydukları güvenin korunması için hukukun bütün imkânlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz." şeklinde noktaladı.

20 ŞİRKET TMSF'YE DEVREDİLDİ

İstanbul Anadolu Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından avukatlık ofisleri ve bağlantılı şirketlere yönelik sigortacılık soruşturması kapsamında 20 şirkete TMSF’ye devrine karar verildi.

Son HSK kararnamesiyle Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına atanan İstanbul Anadolu Başsavcı vekili Onur Yılmaz’ın görevden ayrılmadan önce son işlem olarak bugünkü operasyonu yürüttüğü öğrenildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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