Acının üzerinden vurgun! Trafik kazasından dakikalar sonra arayıp 'vekalet' pazarlığı yapıyorlar

GÜNAY ÇAĞRICI — Bir sabah işe gitmek için yola çıktığınızı düşünün. Basit bir trafik kazası geçiriyorsunuz; tutanak tutuluyor, hayatınıza devam etmeye çalışıyorsunuz ancak dakikalar sonra telefonunuz çalmaya başlıyor. Ekranda tanımadığınız numaralar… Açtığınızda karşınıza çıkan ses kendini “hasar danışmanı” ya da “arabuluculuk bürosu çalışanı" olarak tanıtıyorlar. Daha da şaşırtıcı olan, kazanın detaylarını biliyor olmaları. Sizden “değer kaybınızı alalım”, “yaralanma tazminatınızı çıkaralım” gibi vaatlerle vekalet istiyorlar. Reddetseniz de pes etmiyorlar; günlerce, haftalarca farklı numaralardan aramaya devam ediyorlar.

Dahası, bu aramalar sadece basit kazalarla sınırlı değil. Ölümlü trafik kazalarında, daha cenaze kaldırılmadan aile yakınları aranıyor, “tazminat hakkınızı alalım” diyerek acılı insanların çaresizliğinden faydalanmaya çalışıyorlar. Yakınlarını kaybeden bir ailenin acısı daha tazeyken, bu bilgilerin nasıl olup da aracı firmaların eline geçtiği ise büyük bir soru işareti…

HASAR AVCILARI NASIL ÇALIŞIYOR:

Kazanın ardından aracın servise çekilmesiyle birlikte telefonlar çalmaya başlıyor. Kendilerini hukuk bürosu ya da danışmanlık şirketi olarak tanıtan kişiler, kazazedenin bilgilerine ulaşıp yüksek tazminat vaatleriyle vekalet talep ediyor. Çoğu zaman davalar kazanılsa bile, elde edilen paranın büyük bölümü ‘hizmet bedeli’ adı altında bu firmaların kasasına giriyor.

"1 AY BOYUNCA 27 NUMARADAN ARANDIM"

Geçtiğimiz günlerde Ersin Çahmutoğlu isimli bir vatandaş X hesabı üzerinden başına gelen olayı paylaştı. Geçirdiği basit bir trafik kazasının ardından trafik polisinin olay yeri raporu, karakoldaki ifadesi ve hastanedeki işlemlerin haricinde resmi bir işlem yapmadığının altını çizen Çahmutoğlu, buna rağmen kısa bir süre sonra yabancı bir numaradan kendilerini "hukuk danışmanlık arabuluculuk bürosu" çalışanı olarak tanıtan kişilerin aradığını yazdı.

"Tam bir ay boyunca 27 farklı telefon numarasından arandım. Hepsi de kendini benzer isimlerle tanıtıyordu." diyen Çahmutoğlu, "Arayan herkese "kazaya dair bilginiz nasıl oldu" diye sorduğumda, "önümüze liste düşüyor" diye cevaplar aldım. Fakat listenin ne listesi olduğunu ve nasıl elde ettiklerini asla söylemediler." ifadelerini kullandı.

KİŞİSEL VERİLERE NASIL ULAŞIYORLAR?

Peki sadece polis ve hastane kayıtlarında yer alan bu bilgilere, adı sanı duyulmamış hukuk büroları nasıl ulaşıyor? Ya içeriden birileri bu bilgileri satıyor ya da resmi sistemlerde ciddi bir güvenlik açığı var. Her iki ihtimal de kişisel verilerin büyük bir tehdit altında olduğunu gösteriyor.

Ortada ciddi bir kişisel veri ihlali şüphesi var. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hem hukuk hem de sigorta cephesinden uzmanlara kulak verdik.

Avukat Furkan Bilal Yaşar

"204 BİN TL PARA CEZASI VE HAPİS..."

Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan KVKK Uyum Danışmanı Avukat Furkan Bilal Yaşar, trafik kazaları sonrası kişisel verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinin hem anayasal hakların hem de KVKK’nın açık ihlali olduğunu vurguladı. Yaşar, “Bir vatandaşın adı, soyadı, iletişim bilgisi, araç bilgisi ya da sağlık durumu gibi veriler yalnızca kanunun öngördüğü hallerde ve kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Bu bilgilerin danışmanlık şirketlerine ya da aracı kişilere aktarılması açıkça suçtur” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bu tür durumlarda haklarını arayabileceğini belirten Yaşar, “Kişisel verilerinin hukuka aykırı işlendiğini öğrenen kişiler, ilgili kurumlara başvurarak verilerinin silinmesini veya düzeltilmesini isteyebilir. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikâyette bulunabilirler. Türk Barolar Birliği’nin sitesinden de hasar danışmanlık ve iş takipçileri hakkında ihbar yapılabiliyor” diye konuştu.

Yaşar, bu tür ihlallere karşı ciddi yaptırımların olduğunu da hatırlattı:

“KVKK’ya aykırı şekilde veri işleyen kurum ve kişiler hakkında 2025 yılı için 204 bin 285 TL’den başlayan idari para cezaları uygulanıyor. Türk Ceza Kanunu’na göre de kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirenler iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.”

Vatandaşlara da önemli uyarılarda bulunan Yaşar, “Kimden geldiğini bilmediğiniz hiçbir aramaya itibar etmeyin. Kaza sonrası hakkınızı arayacaksanız, güvendiğiniz bir avukatla ya da doğrudan sigorta şirketiyle görüşün. Bilgilerinizi sorgulamadan paylaşmayın” diye konuştu.

Gözetmen Sigorta Brokerliği Genel Müdürü Mehmet Selim İsmet ise şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef verilerin muhafaza edilmesinde ihlallerin ve ticari kazançların döndüğü gerçeği olduğu anlaşılıyor. Yaşanan bir trafik kazası, iş kazası neticesinde, maddi hasarlar yada bedeni hasarlara dair bilgiler sadece ilgili tarafların nezdinde mahrem bilgi olarak saklanması gerekirken, bir anda hiç tanımadığınız, ama sizin verilerinize sizden daha hakim kişiler tarafından aranılıyor ve tazminat taleplerinde bulunmak için sizden vekalet vs. istenmektedir. Anlaşılan o ki, sağlık kuruluşlarında olsun, oto servislerinde olsun, sistematik olarak ilgili verileri kanundışı bir şekilde dışarıya temin edenler olduğu yönünde. Buna nasıl bir mani konabilir, yetkililerimizin üzerinde durması gereken çok mühim bir mesele… Bu bilgilere nereden erişim sağladınız dendiğinde ise, muhtelif genel, müşahhas olmayan, ifadeler ile geçiştiriliyor. Çünkü, o veriye sahip olmaması gerekirken, bir şekilde o veri önünde duruyor ve sizin gibi kişileri sırayla arıyor. Elbette bu şekilde sizi arayan kişilere kesinlikle itibar etmemeli, itimat edip vekalet verip hizmet almamalıdır. Poliçenize konu bir durum ise (araçta değer kaybı, iş kazası neticesinde işverenden tazminat talep etme gibi) muhakkak sigortacınız ile istişare ediniz ve onun yönlendireceği şekilde hareket etmelisiniz. Onun yönlendireceği, ilgili konularda uzmanlaşmış, referans verilen hukukçular ile irtibata geçip onların yönlendirmesi doğrultusunda hareket etmelidir."