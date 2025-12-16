Terörsüz Türkiye süreci kapsamında AK Parti ile DEM Parti İmralı heyeti, 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te Meclis'te bir araya gelecek. İmralı heyetini AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kabul edecek.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyetinin, AK Parti'yi Meclis'te ziyaret edeceği tarih belli oldu.

KRİTİK ZİYARET 20 ARALIK SAAT 14.00'TE

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi partilere ziyaretleri kapsamında 20 Aralık Cumartesi saat 14.00'te AK Parti'yi Meclis'te ziyaret edecek."

İmralı heyetini, Meclis'te AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kabul edecek.

DEM PARTİ-CHP GÖRÜŞMESİ ERTELENMİŞTİ

Öte yandan DEM Parti ile CHP arasında yapılması planlanan görüşme ertelenmişti. Görüşmenin, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın cenazesi nedeniyle ileri bir tarihe bırakıldığı öğrenilmişti.

