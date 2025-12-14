NYT deprem korkusunu alevlendirdi, Üşümezsoy tek cümlesiyle yerle bir etti
New York merkezli analizle büyüyen İstanbul için çizilen risk tablosu hakkında konuşan Şener Üşümezsoy sert sözlerle tepki gösterdi. Çalışmayı 'temelsiz' olarak niteleyen Üşümezsoy "Bu, topluma korku veren bir yalancı çoban hikâyesi" dedi.
The New York Times'ın Marmara Denizi fayları üzerinden İstanbul'a yönelik deprem riskini ele alan analizi, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy tarafından bilimsel gerçeklikten uzak, korku yaratıcı ve fayların stres biriktirme mekanizmasını yanlış yorumlayan bir "yalancı çoban hikayesi" olarak sertçe eleştirildi.
The New York Times’ta yayımlanan analiz, Marmara Denizi’ndeki fay hatları üzerinden İstanbul’a yönelik risk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Analizde, doğuya doğru ilerleyen sismik hareketliliğin Marmara’daki kilitli fayları tetiklediği öne sürülürken, bu değerlendirme kamuoyunda geniş yankı buldu. Tartışmaların ardından gözler Türk bilim insanlarına çevrildi.
CNN Türk'te konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise söz konusu analize sert eleştiriler yöneltti. Uluslararası yayınlarda kullanılan dilin bilimsel gerçeklikle örtüşmediğini savunan Üşümezsoy, özellikle seçilen ifadelerin korku oluşturacak şekilde öne çıkarıldığını söyledi.
Üşümezsoy, "Science dergisindeki makaleden en korkutucu kelimeleri almışlar" diyerek analizlerin bağlamından koparıldığını vurguladı. Fay hareketlerinin batıdan doğuya, yani İstanbul’a doğru ilerlediği iddiasına da itiraz eden Üşümezsoy, "Bu faylar creep yapıyor, yani stres biriktirmiyor" ifadelerini kullandı.
Uyarı bu kez uluslararası bilim dünyasından geldi! İstanbul'da depremin kaynağı en sessiz bölge mi?
"YALANCI ÇOBAN HİKAYESİ"
Büyükçekmece ile Küçükçekmece arasındaki hatlara dikkat çeken Üşümezsoy, "Büyükçekmece ile Küçükçekmece arasında hiçbir stres birikmesi yok. Hem Adalar fayında hem bu fayda stres yok" dedi. Avcılar segmentiyle ilgili iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirten Üşümezsoy, "Avcılar fayında da stres yok" diye konuştu.
Analizlerde fayların tek parça gibi ele alınmasını eleştiren Üşümezsoy, "Sanki iki parçalı değil de tek parçalı bir fay varmış gibi anlatılıyor. Bu bilimsel değil" değerlendirmesinde bulundu. Yapılan yorumların toplumda gereksiz korkuya yol açtığını savunan Üşümezsoy, "Bu, topluma korku veren bir yalancı çoban hikâyesi" ifadesini kullandı.
GEÇMİŞ DEPREMLERİ HATIRLATTI
1999 depremi sonrasındaki tartışmaları da hatırlatan Üşümezsoy, "O dönemde Adalar fayı için de risk denildi. Ben o zaman da Düzce dedim" sözleriyle geçmişteki öngörülerini anımsattı.
Uluslararası kaynaklı bazı çalışmaların güncelliğini yitirdiğini belirten Üşümezsoy, "Bunlar, zombileşmiş modellerden çıkan araştırmalar" diyerek eleştirilerini sürdürdü.