Hükûmet doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya, 5 günlük babalık iznini ise 10 güne çıkaracak.

EMRAH ÖZCAN - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazetemizin 10 gün önce müjdesini verdiği doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaracak düzenlemeyi doğruladı.

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, çalışmanın tamamlandığını, yakın zamanda Meclis’e sunulacağını açıkladı.

Azalan doğum oranlarına karşı yeni adımlar atılırken, kadınların doğum izni sürelerini artıracak bir dizi düzenleme de yolda. Sağlıklı bir nüfus yapısını korumak adına yapılan çalışma kapsamında doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olarak uygulanan doğum izni 6 aya (24 hafta) çıkarılacak.

İŞÇİ-MEMUR HAK FARKI GİDERİLECEK

Yeni düzenleme ile işçi ve memurlar arasındaki mevcut hak farklılıkları da giderilecek. Bu kapsamda eşi doğum yapan işçilere verilen 5 günlük babalık izni 10 güne çıkarılacak. Hâlihazırda memur babalara 10 günlük izin hakkı tanınıyordu.

Hükûmet aile yapısını güçlendirmek için birçok alanda hummalı çalışma yürütüyor. Geçtiğimiz haftalarda, yeni yuva kuracak çiftlere verilen faizsiz kredi tutarları artırılmış, eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında olması durumunda 250 bin TL, en az birinin 26-29 yaş aralığında olması durumunda da 200 bin TL ödenme kararı alınmıştı. Daha önce de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere verilen çocuk yardımı artırılmış, yardımların ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuğa aylık 1.500 lira, üç ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira olarak verilmesi kararlaştırılmıştı.

Tüm bunların yanı sıra çocuklu aileler ve yeni evlenen çiftler için TOKİ projelerinde öncelik ve uygun ödeme planları sunuluyor. Sosyal yardımlar kapsamında ise gelir düzeyi düşük çok çocuklu ailelere düzenli nakdî destekler sağlanıyor.

Ayrıca çocukların eğitimi için ekonomik destek veriliyor.

