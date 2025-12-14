Şırnak’ta 156 yıllık su değirmeni, yıllar sonra yeniden restore edildi. Elektriksiz, makine olmadan doğal yöntemlerle hazırlanan tahinlere Türkiye'nin 81 ilinden ve Avrupa'dan talep yağıyor. İşte dünyaya coğrafi işaretli tahin üreten asırlık değirmen…

1850-1860 yılları arasında kurulan su değirmeni restore edildi ASIRLIK DEĞİRMEN RESTORE EDİLDİ Şırnak merkeze bağlı Kumçatı beldesinde 1850-1860 yılları arasında kurulan su değirmeni KOSGEB desteği ile restore edildi. Geleneksel su gücüyle çalışan taş öğütme sisteminde, katkı maddesiz yüzde yüz doğan coğrafi işaretli tahin üretimi yapılmaya başlandı.

Hem Avrupa hem Türkiye'den talep çok COĞRAFİ İŞARETLİ MİRAS Coğrafi işaretli susam ve tahin mirasına dikkat çeken KOSGEB Şırnak İl Müdürü Ömer Güngör, Türkiye'nin 81 ilinden ve Avrupa'dan taleplere yetişmek için ara vermeden tahin üretimi gerçekleştirildiğini belirtti.

AVRUPA’DAN DA TALEP GELİYOR Güngör “Bulunduğumuz yerde susam coğrafi tescilli bir ürün ve burada üretimi gerçekleştirilen tahin de coğrafi tescilli. Ayrıca Kumçatı tahini ile bilinen bir yer Kumçatı beldesi. Yurt dışına satışlar oluyor, yurt içinde çok çok fazla talep gördüğünü görüyoruz. Çünkü el değmemiş, dışarıdan herhangi bir katkı maddesi bulunmayan bir üründen bahsediyoruz” dedi.

Coğrafi işaretli tahin üretimi yapılıyor “KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKTIK” Eski bir üretim yönetimi olan değirmenin restorasyon öncesinde zorluklar çektiklerini söyleyen işletmeci Selahattin Demir, şöyle konuştu: Biz ne yaptık burada, kültürümüze sahip çıktık, kültürümüzü yaşattık ve markalaştırdık, restorasyonumuzu yaptık. Türkiye'nin 81 iline gönderiyoruz. Taleplerimiz var. Avrupa'dan da talepler var. Biz insanların bunu tatmasını istiyoruz.

“TAMAMEN SU İLE ÇALIŞIYOR” Kendi ektikleri susamları kullandıklarını belirten Demir, süreci şöyle anlattı: Hasadı yapıldıktan sonra buraya getiriyoruz. Temizleme işleminden sonra taşta döverek soyuyoruz, taşta kavurduktan sonra yine taşta öğütüyoruz. Bütün aşamalar geleneksel ve o kültüre bağlı olarak yapılıyor. Tamamen su ile çalışıyor değirmenlerimiz. Elektrik yok, makine yok.

