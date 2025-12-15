Marmara Denizi’ne 50 yıl önce düşen ve 42 yolcu taşıyan “Bursa” uçağının enkazını tespit ettiğini öne süren YouTuber Nedim Kuru, enkazı kendi imkânlarıyla çıkarmak için İstanbul Valiliğine resmen başvuruda bulundu. Valilikten izin çıkması hâlinde Kuru ve ekibi çalışmalara hemen başlayacak.

Türk Hava Yolları’nın (THY) 50 yıl önce Marmara Denizi’ne düşen yolcu uçağının sırrı ortaya çıkmış, uçağın düştüğü yeri tespit eden YouTuber Nedim Kuru ve ekibi, su altı drone’u ile yaptıkları dalışta uçak enkazına ait olduğu iddia edilen parçaları görüntülemişti. Kuru, 1975 yılındaki kazaya ait kalıntıların tam yerini belirlediğini öne sürmüştü.

VALİLİĞE RESMEN BAŞVURDU

Kuru, bu iddialarının ardından yeni bir girişimde bulundu ve İstanbul Valiliğine uçağın enkazını ekibiyle çıkarabileceği konusunda bir dilekçe yazarak izin başvurusunda bulundu. Kuru, valilikten gelecek kararın ardından derhâl çalışmalara başlayacağını ifade etti.

