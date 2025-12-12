1975 yılında 42 kişi ile Marmara Denizi’ne düşen uçağın enkazına ait parçaların 50 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıktığı düşünülüyor. Çekim sırasında fark edilen parçalar, su altı dron ile görüntülendi. İşte yıllardır çözülemeyen gizemde yeni detaylar…

Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli F-28 uçağı, 30 Ocak 1975 tarihinde İstanbul’a ulaşmış, iniş yapmaya hazırlandığı sırada Yeşilköy Havaalanı karanlığa gömülmüştü.

ENKAZI BULUNAMAMIŞTI

Pilotlar, inişi iptal ederek yeniden havalanmak zorunda kalmış, Marmara Denizi üzerinde yeni bir iniş denemesi için tekrar harekete geçmişti.

Marmara Denizi üzerinde yükselen uçak radar ekranlarından silinmiş, kurtarma çalışmalarında hiçbir ize rastlanmamıştı. Kısa süre sonra uçağın Marmara Denizi’ne çakıldığı anlaşılmış, 42 kişiden haber alınamamıştı. Kara kutusu bulunmasına rağmen nasıl düştüğü bilinmeyen sır olayda yeni bir gelişme oldu.

1975 yılında Marmara Denizi'ne düştü

Youtuber Nedim Kuru, uçağın düştüğü iddia edilen noktada su altı dronu ile dalış gerçekleştirdi. Kuru, yaptığı incelemelerde uçağa ait olduğunu düşündüğü parçalara ulaştığını duyurdu.

“50 YILDIR DENİZİN ALTINDA DURUYOR”

Kuru, şunları söyledi:

50 yıl önce düşen Bursa isimli uçağımız tam bu noktada 50 yıldır yolcularıyla beraber denizin altında duruyor. Uçak düştüğü için parçaları geniş bir alana yayıldı. Biz dron ile daldığımızda bir parçadan oldukça şüphelendik. Çünkü büyük, ikiye katlanmış alüminyum bir parçaydı. Muhtemelen uçağın olduğunu düşünüyoruz. Tabi tam anlamıyla çıkarmadan bir şey demek doğru değil.

Deniz altında bulunan parçalar uçağın enkazı olabilir

"42 KİŞİ DENİZİN ALTINDA"

“Toplamda 42 kişi maalesef Marmara denizinin altında bekliyor” diye Kuru, kazada hayatını kaybeden ünlü yakınları olduğunu da hatırlattı.

Kuru, uçak kazasında Teknik Direktör Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner'in hostes kardeşi gibi isimlerin de bulunduğuna dikkat çekti.

İkinci bir dalış daha gerçekleştirecek

Kuru, şunları söyledi: 1975 yılında teknolojinin yeterince gelişmemiş olması nedeniyle enkaz çıkarılamamış. Ancak bulduğumuz parçaların enkaza ait olduğunu düşünüyoruz. Artık enkazın yerini biliyoruz. Kuru yakın zamanda ikinci bir dalış daha gerçekleştireceklerini duyurdu.

