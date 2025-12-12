Marmara’daki 50 yıllık sır çözülüyor mu? Kayıp uçakta yeni izler
1975 yılında 42 kişi ile Marmara Denizi’ne düşen uçağın enkazına ait parçaların 50 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıktığı düşünülüyor. Çekim sırasında fark edilen parçalar, su altı dron ile görüntülendi. İşte yıllardır çözülemeyen gizemde yeni detaylar…
- 30 Ocak 1975'te THY'ye ait 'Bursa' uçağı, İstanbul Yeşilköy Havaalanı'na iniş sırasında Marmara Denizi'ne çakıldı.
- Kazada 42 kişi hayatını kaybetti ve uçağın enkazı yaklaşık 50 yıldır bulunamamıştı.
- Youtuber Nedim Kuru, su altı dronu ile yaptığı dalışta uçağa ait olduğunu düşündüğü parçalara ulaştı.
- Bu gelişmeyle birlikte, kazanın enkazının yerinin artık bilindiği belirtildi.
- Kazada, Teknik Direktör Fatih Terim'in kayınpederi ve şarkıcı Seyyal Taner'in hostes kardeşi gibi isimler de hayatını kaybetmişti.
Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli F-28 uçağı, 30 Ocak 1975 tarihinde İstanbul’a ulaşmış, iniş yapmaya hazırlandığı sırada Yeşilköy Havaalanı karanlığa gömülmüştü.
ENKAZI BULUNAMAMIŞTI
Pilotlar, inişi iptal ederek yeniden havalanmak zorunda kalmış, Marmara Denizi üzerinde yeni bir iniş denemesi için tekrar harekete geçmişti.
Marmara Denizi üzerinde yükselen uçak radar ekranlarından silinmiş, kurtarma çalışmalarında hiçbir ize rastlanmamıştı. Kısa süre sonra uçağın Marmara Denizi’ne çakıldığı anlaşılmış, 42 kişiden haber alınamamıştı. Kara kutusu bulunmasına rağmen nasıl düştüğü bilinmeyen sır olayda yeni bir gelişme oldu.
Youtuber Nedim Kuru, uçağın düştüğü iddia edilen noktada su altı dronu ile dalış gerçekleştirdi. Kuru, yaptığı incelemelerde uçağa ait olduğunu düşündüğü parçalara ulaştığını duyurdu.
“50 YILDIR DENİZİN ALTINDA DURUYOR”
Kuru, şunları söyledi:
50 yıl önce düşen Bursa isimli uçağımız tam bu noktada 50 yıldır yolcularıyla beraber denizin altında duruyor. Uçak düştüğü için parçaları geniş bir alana yayıldı. Biz dron ile daldığımızda bir parçadan oldukça şüphelendik. Çünkü büyük, ikiye katlanmış alüminyum bir parçaydı. Muhtemelen uçağın olduğunu düşünüyoruz. Tabi tam anlamıyla çıkarmadan bir şey demek doğru değil.
"42 KİŞİ DENİZİN ALTINDA"
“Toplamda 42 kişi maalesef Marmara denizinin altında bekliyor” diye Kuru, kazada hayatını kaybeden ünlü yakınları olduğunu da hatırlattı.
Kuru, uçak kazasında Teknik Direktör Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner'in hostes kardeşi gibi isimlerin de bulunduğuna dikkat çekti.
Kuru, şunları söyledi: 1975 yılında teknolojinin yeterince gelişmemiş olması nedeniyle enkaz çıkarılamamış. Ancak bulduğumuz parçaların enkaza ait olduğunu düşünüyoruz. Artık enkazın yerini biliyoruz. Kuru yakın zamanda ikinci bir dalış daha gerçekleştireceklerini duyurdu.