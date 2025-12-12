Ankara'da öğrenci ve tam bilet ne kadar oldu, Başkentray ve Ankaray fiyatları kaç TL vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ankara'da toplu taşımaya gelen yüzde 35'lik zam sonrası fiyatlardaki artış gündemde.

Belediye Meclisi’nde yapılan oylama sonucunda Ankara'daki tüm toplu taşıma araçlarında tarifeler yaklaşık yüzde 35 oranında artırıldı. Kararın ardından hem tam bilet hem de öğrenci ücretlerinde yeni rakamlar kesinleşti. Zam kararı ulaşım hizmetlerinden yararlanan yüz binlerce vatandaşın dikkatini Ankara’daki güncel tarifelere çevirdi. Ankara toplu taşımaya ne kadar zam geldi, Ankara'da öğrenci ve tam bilet ne kadar oldu, Başkentray ve Ankaray fiyatları kaç TL?

ANKARA TOPLU TAŞIMA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ankara toplu taşıma ücretleri güncellendi. Belediye Meclisi’nde kabul edilen düzenlemeyle birlikte toplu taşıma fiyatlarına yüzde 35 oranında zam yapıldı.

Yeni tarife, EGO otobüsleri, Metro, Ankaray, Özel Halk Otobüsleri, Özel Toplu Taşıma Araçları ve Başkentray için geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdi. Zam sonrası yolculuk ücretlerinin yükselmesiyle birlikte başkentliler güncel fiyatları merak etmeye başladı.

ANKARA’DA ÖĞRENCİ VE TAM BİLET NE KADAR OLDU?

Yeni düzenleme ile tam bilet ücreti 26 TL'den 35 TL’ye çıktı. Öğrenciler için uygulanan indirimli bilet ise 13 TL’den yaklaşık 17 TL'ye yükseltildi. Tam aktarma 17 TL olarak belirlenirken, öğrenci aktarma ücreti 10 TL’ye çıktı.

Ankara'da öğrenci abonman kartı da artıştan etkilendi ve aylık 350 TL olan abonman 472 TL olarak güncellendi.

BAŞKENTRAY VE ANKARAY FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

Başkentray ve Ankaray için de yeni tarifeler diğer toplu taşıma araçlarıyla eşitlendi. Hatlarda tek biniş ücreti tam kullanıcılar için 35 TL olurken, indirimli öğrenciler için 17 TL olarak uygulanacak.

ANKARA OTOBÜS ÜCRETİ NE KADAR?

EGO otobüsleri ve Özel Halk Otobüsleri için belirlenen yeni tam bilet ücreti 35 TL olarak açıklandı. Öğrenciler aynı hatlarda 17 TL ödeyecek. Tam aktarma 17 TL, öğrenci aktarma ise 10 TL olarak tarifeye geçti. 65 yaş üstü AnkaraKart sahiplerinin ücretsiz ulaşım hakkı ise devam ediyor.

ANKARA’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2026 YENİ TARİFE

Tam bilet: 35 TL

Tam aktarma: 17 TL

İndirimli öğrenci bileti: 17 TL

Öğrenci aktarma: 10 TL

Öğrenci abonmanı: 472 TL

