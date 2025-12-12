Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na katılmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine odaklandı. MSÜ 026 başvuru süreci, sınav tarihi ve sonuç takvimi merak ediliyor.

Subay ve astsubay adayı olmak isteyen binlerce öğrenci için kritik öneme sahip olan MSÜ sınavına ilişkin takvim netleşmeye başladı. ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte Milli Savunma Üniversitesi sınavı ve başvuru sürecine dair ayrıntılar adayların gündemine girdi.

MSÜ 2026 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

MSÜ sınavı, Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları’na öğrenci temini sürecinin ilk aşamasını oluşturuyor.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ 2026

2026 MSÜ sınavına başvurular, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Başvuru süreci 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Adayların başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra sınav ücretini belirtilen süre içinde yatırmaları gerekiyor. Başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak MSÜ kılavuzu ile resmiyet kazanacak.

