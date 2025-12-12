ÖSYM’nin yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için yürüttüğü değerlendirme süreci tamamlandı. 23 Kasım'da gerçekleşen sınavın sonuçları bugün itibarıyla erişime açıldı. İşte, 2025 ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Kasım ayında gerçekleştirilen ALES/3 sınavının ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, sınav sonuçlarına ilişkin gelişmeleri takip ederken sonuçlar açıkalndı.

2025 ALES/3 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre 2025 ALES/3 sınav sonuçları 12 Aralık Cuma günü erişime açıldı. 23 Kasım’da yapılan yılın son ALES oturumunun ardından yürütülen değerlendirme süreci tamamlanarak adayların sonuç belgeleri sonuç sistemine yüklendi.

ALES/3 sınav sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklanırken, adaylar puanlarını T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifreleri ile görüntüleyebiliyor. Açıklanan sonuçlar, yüksek lisans ve doktora başvuruları ile akademik personel alımlarında kullanılabilecek.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ALES sonuçları açıklandı! ALES/3 sınav sonuç sorgulama sayfası

ALES/3 CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

23 Kasım 2025 tarihinde uygulana ALES/3 sınavında adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kağıdı Görüntüleme” ekranını seçerek ulaşabilir.

ALES/3 CEVAPLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ALES sonuçları açıklandı! ALES/3 sınav sonuç sorgulama sayfası

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ALES/3 sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin resmi sonuç sayfasına giriş yaparak sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve adaylara özel AİS şifresi gerekiyor. Sonuç ekranında adayların sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerine ait bilgileri yer alıyor.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli kabul ediliyor. Bu süre boyunca adaylar, elde ettikleri puanları lisansüstü eğitim başvurularında ve akademik kadro alımlarında kullanabilir.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Hakim ve savcı adayları dikkat! 2025 Adalet Bakanlığı Sınavları için Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı

Haberle İlgili Daha Fazlası