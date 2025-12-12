Anadolu’yu Türk yurdu yapan 1101 zaferinin tüyler ürperten detayları bin yıl sonra gün yüzüne çıkıyor. Amasya ve Konya’da yürütülen araştırmalarda, 1. Kılıçarslan’ın Haçlı ordusunu üç kez bozguna uğrattığı savaşın gerçek güzergâhı ile Haçlıların pusuya düşürüldüğü kale ilk kez tespit edildi. Bin yıllık destanın izleri, ortaya çıkarılacak mezarlar ve savaş buluntularıyla daha da netleşecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının katıldığı 1101 yılı Haçlı Seferleri yüzey araştırmaları iki yıldır Amasya ve Konya’da gerçekleştiriliyor. Bin yıllık zaferin izlerinin bulunmasıyla amacıyla Amasya’nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde süren kapsamlı çalışmalarda önemli sonuçlara ulaşıldı.

Bin yıllık sır çözülüyor! Merzifon Savaşı'nda haçlılara pusu kurulan kale bulundu

HAÇLILARIN GELDİĞİ GÜZERGAHI TESPİT EDİLDİ

Tarihi çalışmaya bilimsel danışmanlık yapan Amasya Üniversitesi Hattat Hamdullah Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Korkmaz, "Bu yıl Haçlıların geldiği güzergahı tespit etmek imkanımız oldu. Hacılar yolu ya da Kudüs yolu olarak adlandırılan yol üzerinden gelerek Tosya, Osmancık, Gümüşhacıköy, Merzifon güzergahını kullandıklarını belirlemiş olduk. Haçlı karargahına birkaç mil uzaklıkta olup erzak alımı için gidilen ve Haçlıların pusuya düşürüldüğü kale tespit edildi" dedi.

HEYECANLI BEKLEYİŞ! GÖZLER YENİ MEZARLARDA

Türklere Anadolu’nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun Türk yurdu olmasındaki önemli zafer olan Merzifon savaşının izlerinin sürüldüğü projenin devamında Haçlıların ve şehit Selçuklu askerlerinin mezarlarının ortaya çıkarılması ile savaş aletlerinin bulunması planlanıyor.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, bulunacak mezarlardan DNA örnekleri alınarak araştırmalara devam edileceğini açıkladı.



