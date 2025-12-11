Gazze Şeridi'nde şiddetli yağmur yüzünden yüzlerce çadır sular altında kaldı. İsrailin acımasız zulmü nedeniyle yerinden edilen ailelerin barındığı çadırları su bastı, 8 aylık bir kız bebek ise donarak hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri, Gazze Şeridi'ni vuran sağanak yağışın, iki yıllık savaş nedeniyle yerinden edilmiş ailelerin barındığı yüzlerce çadırı sular altında bıraktığını ve bir kız bebeğin soğuktan hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkilier, 8 aylık Rahaf Ebu Cezer'in, ailesinin Han Yunus'ta bulunan çadırının su basması sonucu soğuğa maruz kalarak öldüğünü açıkladı.

"AH KALBİM, AH BENİM CANIM" Reuters'a konuışan ve kızı Rahaf'ı kollarında tutarak ağlayan annesi Hejar Ebu Cezer, yatmadan önce kızını emzirdiğini belirterek, "Uyandığımızda, üzerinin ıslak olduğunu gördüm ve bebeğim aniden vefat etti. Hiçbir şeyi yoktu. Ah kalbimdeki ateş! Ah benim" diyerek feryat etti.

"YAPABİLECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOK" Han Yunus'ta Rüzgarların devirdiği çadırını kontrol eden Ümmü Muhammed Abdülal ise yaşanan zulmü şu sözlerle ifade etti: "Şuna bakın. Çocukları nasıl uyutmam bekleniyor? Söyleyin bana nasıl?" dedi. Komşusu Ahmed Salem ise, "Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yataklar suyla ıslanıyor ve tekrar uyuyabilmek için kuruması için iki veya üç güne ihtiyacımız var. Bu çadırlar yağmurdan ya da şiddetli havadan kesinlikle korumuyor" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, Han Yunus'ta belediye ve sivil savunma yetkilileri, yakıt sıkıntısı ve ekipman hasarı nedeniyle fırtına ve selle başa çıkamadıklarını açıkladı. İsrail'in savaş sırasında su pompalamak için kullanılan buldozerler de dahil olmak üzere yüzlerce aracı imha ettiğini, bunun da iki milyonu aşkın nüfusun çoğunu yerinden ettiğini ve Gazze'nin büyük bir kısmını harabeye çevirdiğini belirttiler.

Sivil savunma servisi, bölgedeki çadır kamplarının çoğunun sular altında kaldığını ve 2 bin 500'den fazla yardım çağrısı aldıklarını bildirdi. Yerinden edilmiş insanların bazı eşyalarının ise yağmur sularının üzerinde yüzdüğü görüldü.

Birleşmiş Milletler(BM) ve Filistinli yetkililer, hala yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon kişi için acilen en az 300 bin yeni çadıra ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Mevcut barınakların çoğu ise yıpranmış veya ince plastik ve kumaş levhalardan yapılmış durumda...

YENİ ÇADIR ALMAK İÇİN ENKAZLARDA DEMİR ARIYORLAR Öte yandan, Gazzeliler, bombalanan evlerin enkazından demir çubukları söküp kendilerine yeni bir çadır almak için satmaya çalışıyor.

Ekim ayından bu yana sözde uygulanan ateşkes devam ediyor, ancak İsrail Gazze'nin altyapısının büyük bir kısmını yok ederek zorlu yaşam koşulları bıraktı.

