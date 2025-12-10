Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni kesinleşti Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki evlerinden 2 Kasım'da ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine 9 gün sonra dere yatağında ulaşılmıştı.

Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni kesinleşti Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne-oğulun cansız bedenleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Otopsi incelemesinin ardından cenazeler Bozkurt ilçesinde defnedildi.

Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni kesinleşti ÖLÜM SEBEPLERİ KESİNLEŞTİ Anne ve oğlunun Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan otopsi raporu tamamlanarak İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Hazırlanan raporda anne ve oğlunun hipotermi sebebiyle hayatını kaybettikleri mütalaa edildi.

Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni kesinleşti CEP TELEFONU VE DNA DETAYI Huriye Helvacı'nın bedeni ve üzerindeki kıyafetlerinde yapılan incelemede ise farklı bir kişiye ait DNA örneğine rastlanmadığı raporda yer aldı. Huriye Helvacı'nın açılan cep telefonunda ise şüpheli bir duruma rastlanılmadığı belirtildi.

Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni kesinleşti HURİYE HELVACININ RAPORU Huriye Helvacı ile ilgili hazırlanan raporda, "Kişinin vücudunda dış muayenede tespit edilen travmatik değişimlerin soğuk ortamda kalma (hipotermi) neticesinde vücut ısısını düzenleyen (termoregülasyon) merkezinin işlevinin bozulmasına bağlı vücut sıcaklığında yükselme hissiyatı nedeniyle giysilerini çıkarması (paradoksal soyunma) sonrası ormanlık alanda yürümesi esnasında oluşabilecek nitelikte oldukları, ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadıkları, kişinin soğuk ortamda kalma (hipotermi) dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin ölümünün soğuk ortamda kalma (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa olunur" ifadelerine yer verildi.

Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni kesinleşti KAYALIKLARDAN DÜŞME NEDENİYLE ÖLMÜŞ Osman Yaşar Helvacı'yla ilgili raporda ise şu ifadelere yer verildi: "Çocuğun ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti meydana gelmiş olduğu, olay yeri inceleme raporunda özellikleri belirtilen kayalıklardan düşmekle husullerin mümkün olduğu oy birliği ile mütalaa olunur."

