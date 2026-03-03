İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde sahilde anne ve kızına ait iki ceset bulundu. Kazlıçeşme sahilinde denizden çıkarılan 30 yaşındaki kadın ile 8 yaşındaki kızının cenazeleri Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde meydana geldi. İddiaya göre balık tutmak için sahile gelen vatandaşlar, denizde hareketsiz duran bir çocuk fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

ANNE-KIZ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Sudan çıkarılan kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlenirken, sahil güvenlik ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından ikinci bir ceset daha denizden çıkarıldı. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybedenlerin 30 yaşındaki F.Ç. ile 8 yaşındaki kızı İ.Ş. olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırdı. Polis ekipleri olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay anına tanıklık ettiğini söyleyen bir vatandaş ise anne ve kızın bir süre sahilde oturduğunu, daha sonra denize doğru hareket ettiklerini iddia etti. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

