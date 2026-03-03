Kudüs esintili camii! Malatya'nın Kubbetü's-Sahra'sı
Malatya’da, Kudüs’te bulunan Kubbetü’s-Sahra’dan esinlenerek inşa edilen cami ibadete açıldı. Yaklaşık 2 bin kişilik kapasiteye sahip sekizgen yapı, ibadet alanlarının yanı sıra 4-6 yaş Kur’an kursları, kadın ve engellilere yönelik sosyal alanlarıyla da dikkat çekiyor.
Malatya'da, Kudüs'teki Kubbetü's-Sahra Camii'nin mimari benzeri olarak, yaklaşık 2 bin kişilik kapasiteli ve çok yönlü hizmet sunan yeni bir cami ibadete açıldı.
- Malatya'da, Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki Kubbetü's-Sahra Camii'nin benzeri inşa edildi.
- Yaklaşık 2 bin kişinin ibadet edebileceği kapasiteye sahip.
- Sekizgen yapısı ve kubbesiyle Kudüs'teki orijinaline benzer tasarlandı.
- 4-6 yaş Kur'an kursları, kadın ve engelliler için özel alanlar barındırıyor.
- Cami, Kudüs ve Filistin'i hatırlatma ile toplumun her kesimine hizmet etme amacı taşıyor.
Malatya’da, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa Külliyesindeki Kubbetü’s-Sahra Camii’nin mimari açıdan benzeri yapıldı.
Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Yakınca Mahallesi’nde hayırseverler tarafından yaptırılan Kubbetü’s-Sahra Camii, yaklaşık 2 bin kişinin ibadet edebileceği şekilde tasarlandı. Sekizgen yapısı ve kubbesiyle Kudüs’teki orijinaline benzer tasarlanan camide, 4-6 yaş grubu Kur’an kursları, kadınlar için ibadet ve buluşma, engelliler için eğitim alanları oluşturuldu.
İl Müftüsü Ramazan Dolu, caminin hem Kudüs ve Filistin’i hatırlatacağını hem de toplumun her kesimine hizmet edecek şekilde tasarlandığını söyledi.