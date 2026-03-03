Malatya’da, Kudüs’te bulunan Kubbetü’s-Sahra’dan esinlenerek inşa edilen cami ibadete açıldı. Yaklaşık 2 bin kişilik kapasiteye sahip sekizgen yapı, ibadet alanlarının yanı sıra 4-6 yaş Kur’an kursları, kadın ve engellilere yönelik sosyal alanlarıyla da dikkat çekiyor.

Malatya’da, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa Külliyesindeki Kubbetü’s-Sahra Camii’nin mimari açıdan benzeri yapıldı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Yakınca Mahallesi’nde hayırseverler tarafından yaptırılan Kubbetü’s-Sahra Camii, yaklaşık 2 bin kişinin ibadet edebileceği şekilde tasarlandı. Sekizgen yapısı ve kubbesiyle Kudüs’teki orijinaline benzer tasarlanan camide, 4-6 yaş grubu Kur’an kursları, kadınlar için ibadet ve buluşma, engelliler için eğitim alanları oluşturuldu.

İl Müftüsü Ramazan Dolu, caminin hem Kudüs ve Filistin’i hatırlatacağını hem de toplumun her kesimine hizmet edecek şekilde tasarlandığını söyledi.

