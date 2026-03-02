Orta Doğu'da yaşanan ateş çemberi piyasaları da yakmaya başladı. ABD, İsrail ve İran arasındaki sert çatışmalar nedeniyle piyasalarda büyük bir dalgalanma yaşanıyor. Vatandaşlar "Neye yatırım yapmalıyım?" sorusuna cevap ararken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Çatışmaların bölgesel savaşa dönme riski olduğunu belirten Memiş, piyasalarda geniş bant aralığı olacağına dikkat çekti. Yatırımcılara hayati bir uyarı yapan Memiş, bu hataya düşenlerin hepsinin batacağını söyledi.



İslam Memiş'in açıklamaları şöyle: Savaş fiyatlaması var piyasalarda. Bu süreçte jeopolitik fiyatlamayla birlikte ister istemez piyasalarda belirsizlik oluşuyor. Gergin bir hafta olacak. Belirsizlikle birlikte bütün enstrümanlarda geniş bant aralığında dalgalanan bir fiyatlama göreceğiz. Bu geniş bant aralığındaki dalgalanma kafanızı karıştırabilir. Bu hafta bir yatırımcı olmak lazım. Düşecek mi yükselecek mi? Bunlar hikaye.

"HEPSİ BATACAK" Ciddi bir savaş ve bölgesel savaşa dönüşme riski var piyasalarda. Almak isteyen alsın, satmak isteyen satsın ama alırım-satarım, kaldıraçlı işlem yaparım diyenlerin hepsi batacak. Çok ciddi bir süreç var karşımızda. Bu ne kadar sürecek bilmiyoruz.

"KENDİNİZİ KORUYUN" Kısa, orta ve uzun vade olmak üzere bunları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Savaş fiyatlaması olunca piyasalarda düşüş ya da yükseliş yönlü bir kırılma olmaz. Sadece gelen son dakikalara göre fiyatlama oluşturur piyasalar. Küresel piyasalarda işlem yapan şirketler bir manipülasyon oluşturur ve çok ciddi bir para kazanırlar. Serbest piyasalarda da makas aralığını açarlar, burada ciddi anlamda para kazanırlar. Bu yüzden kendinizi korumanız lazım.

Merkez Bankası, SPK olsun... İç piyasalarda açığa satışları yasakladı. Merkez Bankası gerektiği zaman müdahale edeceğini açıkladı. Piyasalarda böylece art niyetli insanlar olamayacak. Kurum ve kuruluşlar görevinin başında. Bu yüksek tansiyonu hep beraber atlatacağız.

"BORSADA DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI" Savaş olsun olmasın borsada kar satışları olacağını söylemiştim. Aynı düşüncem devam ediyor. Orta ve uzun vadeli bir yatırım yapanlar, bu kar satışları ve jeopolitik fiyatlamaları alım fırsatı olarak görmeli. Bu yıl 16 bin puan ve devamında 20 bin puan öngörüm devam ettiği için ben borsada 13 bin puan altına her sarkmayı fırsat olarak göreceğim.

"DÖVİZ UZUN VADEDE KAZANDIRMAZ" Döviz kurları yatay seyrini koruyor. 43,96 dolar, 51,59 euro… Savaşın döviz piyasasına yansıması olmaz. Bu günlerde koşa koşa döviz alanlar zarar edecek. Boşuna bekleme maliyetleri olacak. Döviz uzun dönemde yatırımcısına kazandırmayan bir yatırım aracı.



"ALTIN BEKLENEN TEPKİYİ VERMEDİ" Uluslararası piyasalarda ons altın yüzde 2,5 primle 5.392 dolar seviyesinden haftaya başladı. Ortada savaş yokken, ocak ayında ons altın 5.600 dolar seviyesindeydi. Şu an 5.392 dolar... Altın beklenen tepkiyi vermedi. Geçtiğimiz haftalarda sık sık ifade ettiğimiz gibi ons altında 6 bin dolar beklentimizi koruyoruz. 5.600 burada güçlü bir direnç seviyesi.



"GRAM ALTIN 8.550 LİRAYA KADAR YÜKSELEBİLİR" Gram altın ise geniş bant aralığında dalgalanıyor. Sabah 8.120 lira olan gram altın, 7.942 lira seviyesinde. Bu dalgalanmalara dikkat etmek lazım. 7.800, 8.200, 8.550 seviyesine kadar bu yükselişler sürebilir.



"DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI" Ancak ocak ayından itibaren söylediğim gibi gram altında beklentim bu yıl 10 bin lira seviyesi. Bu öngörümü koruyorum. Yükselişler sürpriz değildir. Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Altında yükseliş beklentim devam ediyor.

GÜMÜŞ YÜKSELECEK Mİ? Gümüşün ons fiyatı 95 dolar seviyesinde. Büyük ihtimal 100 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılır ama önemli olan kalıcı olacak mı? Önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Burada 109 dolar direnci var gümüş onsta, burayı takip edeceğim. Gram gümüşte 135 lira seviyesi var şu anda. Burada da 140 ve 145 lira dirençlerini takip edeceğim.



PETROL FİYATLARI... Petrol fiyatlarındaki yükselişler kaçınılmaz olacak. Şu anda 78 dolar seviyesinde. Yüzde 8 yükselişle haftaya başladı. 82 dolar direnç seviyesi. Gelen haberlere göre ya 110, 115, 120 dolar seviyesine kadar yükselişler devam edecek ya da tekrar 75 dolar seviyesine kadar geri çekilme olacak.

"VAKİT VAR OLANA SAHİP ÇIKMA VAKTİ" Genel olarak şunu ifade etmek isterim savaş haftası. Haftanın ilk işlem günü. Piyasalarda savaş fiyatlaması var. Düşüş ya da yükseliş olarak bakmayın piyasaya. Geniş bant aralığı var. Devir para kazanma devri değil. Vakit şu an da var olanlara sahip çıkma vakti. Kısa vadeli ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durun.

Haberle İlgili Daha Fazlası