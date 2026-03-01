Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Eurofighter Typhoon anlaşması savunma dengelerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Uçak sayısının artırılabileceği iddiaları gündemdeyken, teslimat takvimi ve müzakere sürecine ilişkin detayları İngiltere Savunma Bakanlığı’na sorduk.

MÜZEYYEN BIYIK—Türkiye, hava kuvvetlerini güçlendirmek için uzun süredir eş zamanlı ve çok katmanlı bir diplomasi yürütüyor.

Bir yandan ABD ile F-35 ve F-16 savaş uçakları için görüşmeler sürerken diğer yandan İngiltere ile 20 adet Eurofighter alımı için anlaşma imzalandı.

Öte yandan Türkiye, milli muharip uçak KAAN projesini kararlılıkla sürdürüyor. Yerli savaş uçağının geliştirme süreci, dış tedarik hamleleriyle eş zamanlı ve birbirini tamamlayacak şekilde ilerliyor.

Türk Hava Kuvvetleri’nin önümüzdeki 30–40 yıllık kuvvet kompozisyonu, görev konsepti ve harekat kabiliyeti açısından belirleyici sonuçlar doğurabilecek bir merhale daha kat edildi.

İngiltere ile imzalanan Eurofighter Typhoon anlaşması, yalnızca Türkiye’nin envanter yapısını değil; NATO’nun Avrupa kanadındaki hava gücü dağılımını ve ittifakın uzun vadeli operasyonel esnekliğini de etkileyecek.

Yerel basında son dönemde uçak sayısının 44 ila 56’ya çıkabileceği yönündeki iddialar üzerine, sürecin kapsamını ve teslimat takvimini İngiltere Savunma Bakanlığı’na sorduk.

Eurofighter Typhoon için imzalanan sözleşmenin ardından, 2025 yılının Kasım ayında TUSAŞ ile BAE Systems, insansız hava sistemleri ve ilgili teknolojiler alanında iş birliği yapmak üzere Mutabakat Zaptı imzaladı.

"TÜRKİYE VE İNGİLTERE, NATO VE AVRUPA'YI DAHA GÜÇLÜ VE DAHA MÜREFFEH HALE GETİRECEK"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü şunları söyledi:

"Ekim 2025’te Birleşik Krallık ve Türkiye hükümetleri, savunma ortaklığımızın en ileri noktasını temsil eden ve her iki ülkeyi, NATO’yu ve Avrupa’yı daha güçlü ve daha müreffeh hale getiren 20 adet Typhoon uçağının satın alınması için bir anlaşma imzaladı."

İngiltere Savunma Bakanı John Healey

"MÜZAKERELERİMİZİN SON AŞAMASINDAYIZ"

Açıklamasının devamında, "Şu anda sözleşme müzakerelerimizin son aşamasına giriyoruz." dedi.

Ukrayna savaşı sonrası Avrupa hava gücü dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde, Türkiye’nin hava kuvvetlerini modernize etme süreci NATO içindeki rolü bakımından stratejik önem taşıyor.

Eurofighter alımı, Türkiye’nin geçiş sürecindeki hava gücünü destekleyecek ve NATO içindeki operasyonel esnekliğini artıracak.

İngiltere Savunma Bakanlığı Türkiye Gazetesi’ne açıkladı! Eurofighter müzakerelerinde son aşama

TAKVİM NETLEŞTİ: 2030

Türk savunma basınında daha önce teslimatların 2028 yılında başlayabileceği yönünde değerlendirmeler yer almıştı. Ancak İngiltere Savunma Bakanlığı, yeni üretim uçaklar için 2030 takvimini işaret etti.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Bakanlık sözcüsü, Birleşik Krallık’ın Türkiye’nin savaş havacılığı hedeflerini desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin savaş havacılığına yönelik hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz.

Birleşik Krallık, dünyadaki en sağlam ve şeffaf ihracat kontrol rejimlerinden birini uyguluyor.

Tüm ihracat lisans kararları Stratejik İhracat Lisanslama Kriterleri doğrultusunda alınmakta ve düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Yeni üretilen Typhoon uçaklarının teslimatlarının 2030 yılında başlaması beklenmektedir."

Türkiye, Eurofighter üzerinde geliştireceği yerli yazılım, görev sistemleri ve bazı alt bileşenleri üçüncü ülkelere ihraç edebilecek. Böylece Ankara'nın konumunu yalnızca uçağı kullanan bir müşteri olmaktan çıkarıp Eurofighter ekosistemi içinde aktif ve etkili bir sanayi ortağı seviyesine taşıyacak.

EUROFİGHTER TYPHOON SAYISI 56'YA MI YÜKSELİYOR?

İngiltere Savunma Bakanlığı, 56 uçak iddiasına ilişkin resmi bir doğrulamada bulunmadı.

Öte yandan Eurofighter programının ana ortaklarından BAE Systems, Leonardo ve Airbus cephesine de 56 uçak iddiasını sorduk.

Şirketler söz konusu rakamı teyit etmedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı Türkiye Gazetesi’ne açıkladı! Eurofighter müzakerelerinde son aşama

MSB NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye ile İngiltere arasında 20 adet Eurofighter Typhoon Tranche 4 savaş uçağının tedarikine yönelik sözleşme imzalandı.

Sözleşme kapsamında ana yüklenici konumunda bulunan BAE Systems, uçağın ana gövde bileşenlerini üretecek, nihai montajı gerçekleştirecek ve İngiltere’nin Lancashire’daki tesislerinde silah entegrasyonuna liderlik edecek.

İngiltere Savunma Bakanlığı Türkiye Gazetesi’ne açıkladı! Eurofighter müzakerelerinde son aşama

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, tedarike ilişkin planlamayı şu sözlerle aktarmıştı:

"Türkiye’nin Katar’dan 12, Umman’dan 12 ve İngiltere’den 20 Eurofighter alma planlaması var. Uçakların önümüzdeki yılın başında gelmesi planlanıyor."

Haberle İlgili Daha Fazlası