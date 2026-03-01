Yalova’da baba ve kızının komşusu tarafından darp edildiği olaya ilişkin soruşturmada yeni bir detay daha ortaya çıktı. Avukat Tolga Taylı, iddianamede ‘kasten yaralama’ suçlamasının, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasına dönerek suç vasfının değişme ihtimaline dikkat çekti.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde Muhammed Baca ve 14 aylık kızına yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Ailenin avukatı Tolga Taylı, gazetecilere davaya ilişkin açıklama yaptı. İddianamenin sosyal medya ve diğer mecralarda yayınlandığını ve şüpheli hakkında 12 yıldan 36 yıla kadar bir hapis sistemi olduğunu hatırlatan Taylı, iddianamenin daha çok "kasten yaralama" ve "kasten yaralamanın nitelikli hallerinden oluşturulduğunu belirtti.

Baba-kız darp edilmişti! Dehşette çarpıcı ihtimal: Suç vasfı değişebilir

“SUÇ VASFI DEĞİŞEBİLİR”

Taylı, kovuşturmanın ilerleyen aşamalarında alınacak yeni raporlarla olayın seyri ve suç vasfının da değişme ihtimalinin bulunduğunu işaret etti:

Nitekim olayın gelişim kısmına baktığımızda babanın ve kucağında bebeğin kafasına doğru iki kez sopayla bir saldırı söz konusu. Bu yaralama kastından ziyade olursa olsun saygıyla yapılan bir eylemdir ve bu da kastan öldürmeye veya kastan öldürmeye teşebbüse vücut veren bir eylemdir. İddianamede her ne kadar kasten yaralamadan bir işlem söz konusuysa da koşturma kapsamında alınacak yeni raporlarla bu olayın kastan öldürmeye teşebbüs suçuna vücut vereceğini düşünmekteyiz.

Avukat Taylı, aynı aileden diğer şüphelilerle ilgili de işlemler başlattıklarını, soruşturma ve şikayetlerin hazırlandığını söyledi.

“AİLE İYİ DEĞİL”

Ailenin avukatlarından Berika Kurt ise ailenin travma yaşadığını şöyle anlattı:

Aylardır devam eden bir husumet, baskı, taşınmaya yönelik itme eylemleri de gerçekleştiği için aile iyi değil ama bu yönden de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de aile sürekli arıyor ve destek sağlıyor. Biz de elimizden geldiğince hem pedagog hem çocuk psikiyatrisi desteği sağlayacağız.

NE OLMUŞTU?

20 Şubat’ta Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Esenköy beldesinde iddiaya göre aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Muhammed Baca, olay sırasında kucağındaki 14 aylık kızı M.İ.B ile birlikte darp edildiğini söyledi.

Baba ve bebeği hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şener E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, daha önce hakkında uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli S.E. ise serbest kaldı.

Muhammed Baca, dehşet anlarını şöyle anlattı:

En son cuma günü kızımla eve döndüm. Sokakta karşılaştığımda ’Ne bakıyorsun lan’ dedi. Oruçlu ağzımızla içeri girdim, jandarmayı aradım. Jandarma geldiğinde dışarı çıktım, araç kameramı söktüm jandarmaya teslim ettim. ’İftarımı açıp geliyorum’ dedim. Kız kucağımdaydı. Kızımı kucağıma alıp da kavgaya gidecek kadar bilinçsiz bir baba değilim. Jandarma personellerinin yanında bana ve kızıma bunu yaptılar. Burnum kırık olduğu için akıyor hala. 4 çocuğumun olması, ses ve gürültüden rahatsızlarmış. Burası yazlık yeriymiş. Bizim burada yaşamaya hakkımız yok mu?

