ABD ve İsrail, bugün sabah saatlerinde İran'a saldırdı. İran'dan ise misillemeler gecikmedi. Tahran yönetimi, İsrail ve ABD üsleri başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki birçok stratejik noktayı füze ve kamikaze dronlarla vurdu. Orta Doğu'yu saran savaş akıllara İran'ın geliştirdiği füzeleri de getirdi. İran'ın 300 ile 2 bin 500 kilometre menzil aralığındaki 16 füzesi merak konusu oldu. İşte İran'ın elindeki füzeler ve menzilleri...

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken İran da Körfez ülkelerine ve İsrail'e misilleme füze ve kamikaze dron saldırılarında bulunuyor. Saldırılarda kullanılan İran füzelerinin menzilleri de dikkat çekti.

KÖRFEZ ÜLKELERİ HEDEFLER ARASINDA

İran, misilleme kapsamında füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

İran'ın saldırılarda kullandığı füzeler merak konusu oldu. İran'ın elinde menzili 300 ile 2 bin 500 kilometre arasında 16 füzesi bulunuyor.

Körfez'i vuran silahların menzili şaşırttı! İşte İran'ın o füzeleri

İRAN'IN KISA MENZİLLİ FÜZELERİ

Shahab-1: Kısa menzilli balistik füze olan Shahab-1’in menzili yaklaşık 300 kilometre olarak açıklanıyor. Sıvı yakıtlı sistemle çalışan füze, konvansiyonel savaş başlığı taşıyabiliyor.

Fateh-110 füzesi

Fateh-110: Katı yakıtlı kısa menzilli balistik füze Fateh-110’un menzili yaklaşık 300 kilometre. Yüksek hassasiyetli güdüm sistemiyle öne çıkıyor.

Shahab-1 füzesi

Raad-500: Raad-500’ün menzili yaklaşık 500 kilometre olarak biliniyor. Kompozit gövde yapısı ve hafif tasarımı sayesinde daha uzun menzil ve artırılmış isabet oranı sağlıyor.

İRAN'IN ORTA MENZİLLİ FÜZELERİ

Zolfaghar: Zolfaghar’ın menzili yaklaşık 700 kilometre. Katı yakıtlı sistemle çalışan füze, hassas vuruş kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Ghadr füzesi

Emad: Emad balistik füzesinin menzili yaklaşık 1.700 kilometre. Geliştirilmiş güdüm sistemi sayesinde daha yüksek isabet oranı sağladığı belirtiliyor.

Sejjil füzesi

Kheibarshekan: Kheibarshekan’ın menzili yaklaşık 1.450 kilometre. Katı yakıtlı yapısı ve manevra kabiliyeti sayesinde hava savunma sistemlerini aşma iddiası taşıyor.

Khorramshahr: Khorramshahr füzesinin menzili yaklaşık 2 bin kilometre. Yüksek taşıma kapasitesiyle ağır savaş başlıkları kullanabildiği ifade ediliyor.

Khorramshahr füzesi

İRAN'IN SEYİR FÜZELERİ

Soumar: Seyir füzesi olan Soumar’ın menzili 2 bin ila 2 bin 500 kilometre arasında gösteriliyor. Düşük irtifada uçarak radar tespitinden kaçmayı hedefliyor.

Ya-Ali: Ya-Ali seyir füzesinin menzili yaklaşık 700 kilometre. Kara hedeflerine karşı geliştirilen füze, düşük irtifa uçuş kabiliyetine sahip.

Soumar seyir füzesi

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail’de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı. İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

