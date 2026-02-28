ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken İran da Körfez ülkelerine misilleme füze ve kamikaze dron saldırılarında bulunuyor. İran'a ait bir kamikaze dron, Bahreyn'in başkenti Manama'da 51 katlı, 185 metre yüksekliğinde bir gökdeleni vurdu. Gökdelenin vurulma anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken İran'dan misilleme füze ve kamikaze dron saldırıları devam ediyor. İran dronları, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu.

185 METRE YÜKSEKLİĞİNDE GÖKDELEN VURULDU

Başkent Manama'da bulunan 185 metre yüksekliğinde 51 katlı olan gökdelenin üst katları, yapılan kamikaze dron saldırı sonrası büyük hasar gördü.

VURULAN 'ERA TOWER' BİNASI

Bahreyn'in başkenti Manama'da 2011 yılında hizmete açılan 185 metre yüksekliğindeki 51 katlı ERA Tower, Bahreyn'in en uzun 11'inci binası olarak biliniyor. Binada 396 adet lüks rezidans dairesi bulunuyor.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı. İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İRAN, KÖRFEZ ÜLKELERİNİ VURUYOR

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

