İRAN'DA OKUL VURULDU, 24 ÖĞRENCİ ÖLDÜ ABD-İsrail'in, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"nu hedef aldığı saldırıda 24 kız öğrenci hayatını kaybetti. ÇOCUKLAR ÖLDÜ Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda kız öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

DIŞİŞLERİ'NDEN İRAN'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARINA UYARI Dışişleri Bakanlığı, İran’daki vatandaşlar için güvenlik uyarısı yayımladı. Bakanlık, İran’daki mevcut güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları ve acil durumlar dışında seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu.

RUSYA TEPKİ GÖSTERDİ İran'a yapılan saldırıların ardından açıklamada bulunan Rusya, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik pervasız saldırısının bir nedeni yok." dedi.

PEZEŞKİYAN: SALDIRIDAN KURTULDUM İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu, ABD-İsrail'in saldırılarında babasının hedef alındığını ancak suikast girişiminden yara almadan kurtulduğunu duyurdu. Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Pezeşkiyan'ın ABD-İsrail'in saldırılarıyla hedef alındığını doğrulayan Yusuf, "Suikast girişimleri başarısız oldu ve diğer yetkililer de sağlıklı. Muhtemelen daha uzun sürecek bir çatışma yaşayacağız ve bu bir yıpratma savaşı olacak. Bu nedenle, bu günleri atlatmak için azim ve sabır şart." ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN VE ÜRDÜN'DE PATLAMALAR Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan ve Ürdün'de de patlamalar oldu. BAE'nin İran füzelerini durdurmasının ardından Abu Dabi'de bir kişi öldürüldü.

İSRAİL, İRAN'IN BATISINA SALDIRDI İsrail ordusu, İran'ın batısında Tahran yönetimine ait hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, İran'ın batısında geniş çaplı saldırılar düzenlendiği, saldırı yapılan noktaların Tahran yönetimine ait askeri hedefler olduğu ileri sürüldü. İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada ise İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in üst düzey komutanlarla durum değerlendirmesi yaptığı, "ordu unsurlarının tüm bölgelerde saldırı operasyonlarına hazırlıklı olarak ileri savunma pozisyonunda konuşlandığı" belirtildi.

KATAR, İRAN FÜZESİNİ İMHA ETTİ Katar Savunma Bakanlığı yetkilisi, Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, İran menşeli bir füzenin Patriot hava savunma sistemiyle, hava sahasında, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İRAN BÖLDEKİ TÜM ABD ÜSLERİNE HEDEF ALDI İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık bölgedeki tüm ABD üslerine saldırılar başlattığını bildirdi. Bölgedeki tüm ABD üsleri ve çıkarlarının İran füzeleri tarafından hedef alındığı bildirildi. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerinin hedef alındığı kaydedildi.

BAHREYN'DEKİ ABD ÜSSÜ VURULDU İran'ın füze saldırılarında Bahreyn'deki ABD donanma üssünün vurulduğu duyuruldu. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık başlattığı balistik füze saldırıları kapsamında Bahreyn'deki ABD donanması üssü vuruldu. Yayımlanan görüntülerde üssün üzerinden yoğun dumanlar yükseldiği görüldü. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, "kamu güvenliğini korumak ve ilgili yetkililerin yolları kullanabilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızı ana yolları yalnızca gerekli durumlarda kullanmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları hakkında, "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." dedi. Trump, saldırının amacına ilişkin olarak şunları söyledi: "Amacımız, çok sert, korkunç insanlardan oluşan acımasız bir grup olan ve doğrudan ABD'yi, yurt dışındaki üslerimizdeki birliklerimizi ve dünyadaki müttefiklerimizi tehdit eden faaliyetlerde bulunan İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır." Trump, İran Devrim Muhafızları'na, İran silahlı kuvvetlerine ve polis mensuplarına silah bırakarak tam dokunulmazlık elde etme çağrısında bulunarak, "Aksi takdirde ölümle karşı karşıya kalırsınız." diye konuştu. ABD'nin politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmaması yönünde olduğunu vurgulayan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamaz. Bu nedenle geçen haziranda düzenlenen 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' kapsamında Fordo, Natanz ve İsfahan'daki rejimin nükleer programını yok ettik." dedi.

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI HEDEF ALINDI! İsrail basını, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin de hedef alındığını öne sürdü.

TAHRAN'DA HASTANELER ALARM DURUMUNDA İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanipur, başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulmasının ardından hastanelerin alarm durumuna geçtiğini belirtti. İran resmi ajanı IRNA'ya konuşan Kermanipur konuya ilişkin bilgi verdi. Kermanipur, "Patlama seslerinin duyulmasının ardından ambulanslar Tahran’ın merkezi bölgelerine sevk edildi ve hastaneler hazır bekletiliyor. Hastaneler alarm durumuna geçirildi." dedi. İranlı yetkili olası yaralı sayısı ve bölgelerin netleşmesinin ardından konuya dair bilgi vereceklerini kaydetti.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HEDEF ALINDI İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'da Tahran yönetimine ait çok sayıda noktanın hedef alındığını ileri sürdü. Haberde, İsrail'in İran'a yönelik ikinci bir saldırı dalgası başlattığı bildirilirken İsrail ordu radyosu, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığını öne sürdü. Öte yandan Tahran’daki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail saldırıları nedeniyle İran’ın başkenti Tahran'da yeni saldırılar ve patlama sesleri duyuldu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurmuş, “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” açıklamıştı.

İRAN: MİSİLLEME YAPACAĞIZ İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi.

İSRAİL HAVA SAHASINI KAPATTI İran'a yönelik saldırı başlatılırken, İsrail sivil uçuşlara hava sahasını kapattı. Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Halktan ikinci bir duyuruya kadar havaalanlarına gelmemeleri rica olunur. Şu anda yurt dışında bulunan yolcuların, hava sahası yeniden açıldığında uçuş programları hakkında medya ve havayolu şirketleri aracılığıyla güncel bilgilere ulaşmaları istenmektedir" ifadelerine yer verdi.

TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALIYOR İsrail ordusu, ülke genelinde sirenlerin çalındığını ve vatandaşların güvenli alanlarda kalmaları gerektiğini duyurdu. Ordu, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, uyarıların halkı İsrail'e füze fırlatılması olasılığına hazırlamak amacıyla verildiğini belirtti.

İLK HEDEFİ DUYURDULAR Saldırıda ilk hedefin İran Cumhurbaşkanlığı Konutu olduğu öne sürüldü.

SAVAŞ BAŞLADI Beklenen oldu, savaş çıktı. ABD ve İsrail birlikte İran'a karşı ortak operasyon başlattı.

