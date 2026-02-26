Futbolda şikeyle mücadelede özel bir ekip kurmak istediğini açıklayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Dosyadaki isimlere inanamadık. Hayrete düştüm" dedi. "Alo Adalet" hattı kuracaklarını da söyleyen Gürlek, "Vatandaş davası neden uzamış bir geri dönüş alacak. Hakime dava neden zamanında bitmedi diye soracağız" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın konuğu olup gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YASA DIŞI BAHİS BATAKLIĞINI KURUTACAĞIZ"

Yasa dışı bahis operasyonlarına değinen Gürlek, "Maalesef herkes bunu oynuyor. Yurt dışında bahis siteleri var. İlk başta öğrenci hesaplarını kullandılar, kiraladılar. Yasa dışı bahiste panel yönetimi var mutlaka paranın sisteme girebileceğin bir yöntem olması gerekiyor. Bu para Türkiye'ye geldiği zaman kara para olarak geliyor. Bu para vergiye tabi değil. 81 il başsavcımıza genelge gönderdim yasa dışı bahis sanal kumar konusunda mücadelemiz devam edecek. Bataklığı kurutmamız lazım.” dedi.

Akın Gürlek'ten 'futbolda şike' açıklaması: Dosyaya bakınca inanamadık, hayrete düştük

"DOSYALARI GÖRÜNCE İNANAMADIK"

Futbolda şike operasyonları hakkında da konuşan Bakan Gürlek, şunları söyledi: "Şike konusunda da İstanbul özelinde örnek vermek istiyorum. Çok güzel bir çalışma yaptık. Sadece bir futbolcunun, hakemin, spor yöneticisinin bahis oynaması tek başına yeterli değil. Kendi maçına bahis oynaması gerekiyor, aynı şekilde bunun tespit edilmesi gerekiyor. MASAK hareketleri gerekiyor, para trafiği gerekiyor, telefon kayıtları, HTS kayıtları gerekiyor. Biz bunlarla ilgili çok güzel bir ekip kurmuştuk. İstanbul'da kurduğumuz ekibin tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Tüm futbol maçları inceleniyor. Bizim sosyal medya ağımız da vardı. Vatandaş şikayet ediyor, "Şu maç 2 taraf birbirine gol atmadı-şut çekmedi." diyor. Biz buna ilişkin iddianame de düzenledik.

İki takım beraberliğe razı, şut çekmiyor, kaleye atak yapmıyor. Bununla ilgili uzman arkadaşlarımız var. Tüm Türkiye'deki başsavcı arkadaşlarımıza böyle bir özel ekip kurmayı düşünüyorum. Özel bir büro kurmayı düşünüyorum. Onlar da aynı şekilde, futbolda, basketbolda diğer sporlarda, şike ve teşvikle mücadele edeceğiz. Çünkü hepimiz takip ediyoruz.

"DOSYADAKİ İSİMLERE İNANAMADIK"

Şaşırdık tabi. İzlerken biz bunları görmüyorduk ama hakim-savcı olarak dosyaya bakmamız lazım. Dışardaki şey bizi ilgilendirmiyor. Baktığımız zaman şaşırdık, futbolcu isimleri, takım isimleri, inanamadık.

Ama gerçekten deliller gerekiyor, deliller gelince şaşırdık ama görevimizi yapmak zorundayız. Futbolun temiz kalması lazım. İnsanlarımız çok fanatik, çok seviyor. İnsanlar orada kendisini kaybediyor. Emekçi bir camianın emeğine saygı duymamız gerekiyor. Federasyon Başkanımız da üzerine düşeni yaptı. Maalesef şikeler yapıldı, bunu biz tespit ettik. İddianameler düzenlenmeye başlandı. Yargılamalar başlayacak. Olmaması gerekirdi ama maalesef yapılmış.

"VATANDAŞ İCRAAT İSTİYOR"

Zaman çok hızlı geçti. Yargının sorunlarını biliyordum. Bir an önce artık alıştırma aşamasından icraat aşamasına geçmek istiyorum. Yargıdaki en temel eleştiri yargılamalar uzuyor. Vatandaş artık icraat istiyor. Geciken davalardan mağdur vatandaşlarımızın sorunlarının hemen devreye girmesini istiyorum.

"SÜRECİN MEYVELERİNİ TOPLAMA AŞAMASINA GELDİK"

Terörsüz Türkiye'ye çok önem veriyoruz. İnsanlar artık terör sorunundan kurtulmak istiyor. Türkiye artık güvenli alan. Şu anda çok güzel gidiyor bu sürecin meyvelerini toplama aşamasına geldik. Bundan sonra Meclis yasal adımlar atacak. Önce örgütün silah bıraktığını tespit edilmesi lazım.

Kişiye özel infaz ve terörle mücadele kanununda düzenleme olmaz. Ayrıca raporda umut hakkı ile ilgili bir ifade yok.

"ÇOCUKLARI KULLANAN ÖRGÜT ÜYELERİNİN CEZALARINI ARTIRDIK"

(Suçu sürüklenen çocuklar...) Bir çocuk neden suça bulaşır neden şiddete meyil eder? Arkadaşlarımıza dünyadaki örnekleriyle ilgili talimat verdim. Çocukların suça bulaşmadan bunların önlenmesi lazım. Suç örgütleri çocukları kullanıyor. Çocukları kullanan örgüt üyelerinin cezalarını artırdık. İnfaz düzenlemesi yapmamız lazım, cezaları artıracağız.

"KİRA TESPİT DAVASI NEDEN 4 YIL SÜRSÜN?"

Alo Adalet hattı ile vatandaşa kolaylık sağlayacağız. Dava süreçleriyle ilgili her detaya hakim olacaklar. Vatandaş davası neden uzamış bir geri dönüş alacak. Hakime dava neden zamanında bitmedi diye soracağız.

8 yıldan beri bir boşanma davası neden bitirilmedi, bunu sormak zorundayız. Kira tespit davası neden 4 yıl sürsün? Vatandaş neden gecikme yaşandığını bilecek."

