Yozgat'ta kuraklık nedeniyle tabandaki toprağı çatlayan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'nda, ıslah çalışmaları ve son yağışlarla doluluk oranı yüzde 15'e yükseldi. Yaklaşık 10 milyon metreküp su biriken barajın, kenti kısmen idare edebileceği belirtildi. Öte yandan kentteki diğer bir su kaynağı olan Kirazlı Göleti'nde doluluk yüzde 90'a ulaşırken, yetkililer yeni su kaynakları için çalışmaların sürdüğünü ve tasarruf çağrısının devam ettiğini açıkladı.

Yozgat'ın içme suyunu karşılayan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'nda doluluk, ıslah çalışmaları ve özellikle kış aylarındaki yağmur ve kar sularının etkisiyle arttı.

KURAKLIKTAN ÇATLAMIŞTI

Yapımı 2015'te tamamlanan ve yaklaşık 48 milyon metreküp su toplama hacmine sahip barajda, mevcut suyun kullanılabilir seviyenin altına düşmesi sonucu geçen yıl 24 Aralık'ta zemin toprağında çatlaklar görüntülenmiş ve kent merkezinde kademeli su kesintisi uygulanmıştı. Kent merkezi, Yerköy ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan barajda, kuraklık nedeniyle su miktarı "ölü hacim" olarak değerlendirilen seviyenin altına kadar gerilemişti.

DOLULUK ORANI YÜZDE 15'E ÇIKTI

Dere yataklarında yapılan ıslah çalışmalarının yanı sıra özellikle son aylarda etkili olan yağışların ardından Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'nda doluluk yüzde 15'e yükseldi.

Öte yandan yağışların etkisiyle barajı besleyen kent merkezindeki Kirazlı Göleti'nin doluluğu yüzde 90'a ulaştı. Barajın önemli kaynaklarından Evci Şelalesi de yeniden çağlamaya başladı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, son üç yıldır kuraklık yaşandığını, geçen yıl ise baraja neredeyse hiç su girişi olmadığını, kış dönemine ciddi susuzluk tehlikesiyle girdiklerini anımsattı.

"BU BİZİ KISMEN İDARE EDEBİLECEK BİR SU"

Su sorununu çözmek adına bazı projeler uyguladıklarını belirten Arslan, "Baraj bölgesinde açılan kuyular, Arapseyfi bölgesindeki kuyuların iyileştirilmesi, yine baraj bölgesinde açılan kanallar, dere iyileştirme çalışmaları sayesinde ve tabii ki çok şükür yağışların imdadımıza yetişmesi sebebiyle baraj gövdesinde su toplamaya başladık. Şu anda yüzde 15 civarındayız. 10 milyon metreküpe yakın su var baraj havzasında. Bu bizi kısmen idare edebilecek bir su." dedi.

Belediye Başkanı Arslan, barajda toplanan suyu yeterli görmediklerini, yeni su kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"KİRAZLI GÖLETİ DE DOLMAK ÜZERE"

Yağışların ardından kentteki bazı göletlerde de doluluk oranının arttığına dikkati çeken Arslan, "Kent merkezindeki Kirazlı Göleti de dolmak üzere, doluluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı. Kirazlı Göleti'nden verdiğimiz su, Yozgat'ın ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılıyor. Göletin dolu olması bizi sevindiriyor çünkü uzun yıllardır bu seviyeye ulaşmamıştı." diye konuştu.

"YAĞIŞLAR YIL BOYUNCA DEVAM EDERSE CİDDİ RAHATLAMA YAŞARIZ"

Kente verilen içme suyu miktarına dair bilgiler de paylaşan Arslan, "Şehre saniyede yaklaşık 400 litre suyu ulaştırıyoruz. Yağışlar son derece faydalı oldu. Bu yağışların yıl boyunca devam etmesi halinde ciddi bir rahatlama yaşarız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Arslan, suyun büyük bir nimet olduğunu bunu son aylarda iliklerine kadar hissettiklerini, bu nedenle suyu daha tasarruflu kullanma konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

