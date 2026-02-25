500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Isparta’da inşa edilecek binlerce konut için hak sahipliği belirleme süreci tamamlanırken gözler sonuç ekranına çevrildi. Başvuru yapan vatandaşlar TOKİ Isparta kura sonuçları isim listesine nasıl ulaşılacağını ve sorgulamanın nereden yapılacağını araştırıyor.

Türkiye genelinde etap etap devam eden TOKİ kura çekilişlerinde sıranın Isparta’ya gelmesiyle birlikte hak sahipleri noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenmeye başladı. Kura sürecinin ardından asil ve yedek listelerin yayımlanacağı resmi ekranlar yoğun şekilde takip ediliyor.

TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra başvuru sahipleri, asil ya da yedek listede yer alıp almadıklarını sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Hak sahipliği durumunu kontrol etmek isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi sitesi veya e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri, “TOKİ konut başvurusu sonuç sorgulama” ekranı üzerinden hak sahipliği durumlarını görüntüleyebilecek.

TOKİ Isparta kura sonuçları isim listesi sorgulama! 500 bin konut Isparta kura çekilişi

Asil listede yer alan hak sahipleri bir sonraki aşamada sözleşme ve ödeme sürecine ilişkin bilgilendirilecek. Yedek listede bulunan adaylar ise hak sahiplerinden sözleşme imzalamayan olması durumunda sırayla çağrılacak.

TOKİ 500 BİN KONUT ISPARTA'DA NEREDE, HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

Isparta'da 500 bin sosyal konut kapsamında 2 bin 889 konut yapılacak. İlçe dağılımı şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Merkez 1300 Merkez (Kuleönü) 200 Aksu 79 Gelendost 63 Gönen 200 Keçiborlu 100 Keçiborlu (Senir) 47 Şarkikaraağaç 400 Yalvaç 400 Yenişarbademli 100

