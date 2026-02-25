Bilecik'teki çay ocağı ve kahvehane işletmelerinde satılan bir bardak çay fiyatı, yapılan 2,5 TL zam ile 15 TL'ye yükseldi.

Bilecik'te çay satan esnafın Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası'na sunduğu zam talebi incelenerek, 12,5 olan çay fiyatları bugünden itibaren 15 TL'ye çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası Başkanı Harun Dilek, maliyetlerin artmasıyla esnafın çaya zam istediğini belirtti.

ÇAY 2,5 TL ZAMLANDI

Dilek, "Bilecik genelinde birçok çay ocağı ve kahvehane işletmecimiz, mevcut çay fiyatlarıyla maliyetlerini karşılayamaz duruma geldi. Oda olarak esnafımızın sesine kulak verdik ve yapılan değerlendirmeler sonucunda çay fiyatını güncelledik. Bu karar hem esnafın sürdürülebilirliğini sağlamak hem de hizmetin devamlılığını korumak adına alınmıştı. Bilecik il genelinde kahvelerde, kıraathaneler ve benzeri işletmelerde çay fiyatlarına 2,5 TL zamlandı. 12,5 TL'ye satılan çay 15 TL olarak satılacak" dedi.

