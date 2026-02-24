“Tuttu Fırlattı” ve “Ne Yapardım” gibi hitlerle tanınan şarkıcı Gökçe, katıldığı bir televizyon programında kimsenin bilmediği hastalığını ve özel hayatına dair çarpıcı detayları ilk kez açıkladı.

Ünlü şarkıcı Gökçe, Saba Tümer’in sunduğu televizyon programına konuk oldu. Hem kariyeri hem de özel hayatına dair samimi açıklamalar yapan Gökçe, hakkında bilinmeyenleri paylaştı.

"İLACI YOK"

Sınırda Kişilik Bozukluğu (Borderline) teşhisi olduğunu açıklayan Gökçe, "9 yaşımda bunu öğrendim" dedi.

"Borderline bir hastalık değil, kişilik bozukluğu" diyen şarkıcı, "İlacı yok; sadece yan etkilerini törpüleyebilirsin. Maalesef benim gittiğim yola gitmemi istikrarsız davrandığım için hep engelledi. Ama sahnede uçuyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Gökçe 'ilacı yok' dedi, hastalığını ilk kez açıkladı

ÖNERİLEN HABERLER MAGAZİN Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldı

YURTDIŞINDA EVLENMİŞ

Gökçe, 11 yıl önce yurtdışında evlendiğini ve düğün yapmadıklarını da paylaştı. “11 yıl önce evlendim, birçok kişi bilmiyor" diyen Gökçe, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Saklamadım aslında. Yurtdışında evlendik, düğün yapmadık. Hatta evlendiğimi ertesi gün unuttum. Evlendiğimi hissetmek istemediğim için düğün yapmadık. İkimiz de evlilikten korkuyorduk, düğün çok ürkütücü geliyordu. Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik. 11 yıl sürdü ve sonunda ‘müsaadenle gideceğim’ dedim.”

Haberle İlgili Daha Fazlası