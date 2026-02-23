Klasik sanatların merkezinde olduğu sergilerle, ramazan ayında galerilerde manevi bir hava meydana geliyor. Öte yandan Rami Kütüphanesi çeşitli faaliyetlere sahne olurken Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı da açılış için gün sayıyor.

MURAT ÖZTEKİN- Ramazan ayında peş peşe açılan sergilerle sanat maneviyatla bütünleşiyor. Osmanlıdan günümüze uzanan klasik sanatlara dair sergilerde ayın ruhu yaşatılıyor. Onlardan biri olan “Sabrın Nakşı” tezhip, kalemişi ve katı’ sanatlarının incelikli örneklerini Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü’nde bir araya getiriyor.

Geleneksel sanatlardaki ince işçiliği ve manevi derinliği görünür kılan sergide, âyet-i kerîmeler, hilye-i şerifler, dualar, şiir levhaları ve katı’nın minyatürle bir araya geldiği kompozisyonlar yer alıyor. Esra Göncüoğlu’nun üstlendiği sergide, Dürdane Ünver, Mamure Öz, M. Semih İrteş, Safiye Morçay ve Sevgi İrteş’in imzasını taşıyan 52 eser görülebiliyor.

Ramazanda sanat, maneviyat dolu: Galeriler çiçek açıyor

ÖLÜMLERİ SANATLA ATLATTIM

19 Mart’a kadar açık kalacak sergide Birgi Ulucami’den ilhamla meydana getirdiği eser başta olmak üzere farklı katı’ çalışmaları bulunan sanatçı Dürdane Ünver “Katı’ oldukça sabır gerektiren bir sanat. Sabrı da gelini olduğum Süheyl Ünver’den öğrendim” diyor.

Süheyl Ünver’le on sene aynı evde yaşadıklarını kaydeden Dürdane Ünver “Vefatına kadar Kalamış’taki evde birlikte ikâmet ettik ve en son icazet verdiği talebe oldum. Kendisi bize disiplinli olmayı ve edebi de aşıladı. Katı’ sanatında eseri parça parça tasarlayıp kesip sonra birleştirerek uzun zamanda meydana getiriyorsunuz. Ancak bu sanatlar ruha huzur veriyor. Çalışırken tamamıyla dünyadan kopuyorsunuz. Ben ölümlerin acısını bile klasik sanatlar sayesinde atlatabildim” diyor. Ünver, bu sanatları ramazan ayında icra etmenin ise daha ruhani zevkler verdiğini sözlerine ekliyor.

Sanatçı Semih İrteş ise mimari eserlerin süsleme unsuru olan kalemişi tekniği ile eserler meydana getiriyor.

İrteş “Ahşap üzeri kalemişi tekniğini sergi salonlarında izlenebilecek hâle getirdik. Burada hilye-i şerifi saz üslubuyla süsleyerek sunuyoruz” diyor. Sanatçı İrteş, klasik sanatlarda sabrın önemine vurgu yaparak “Sanatın temelindeki her şey zaten sabrın neticesinde oluşur. Bu eserler fırçanın ucundan damlaya damlaya meydana gelir” ifadelerini kullanıyor.

Hicaz tasvirli çiniler

Galeri Eyüpsultan’da açılan “Harameyn’den Eyüpsultan’a Kutsal Yolculuk” sergisinde geleneksel sanatların mukaddes toprakların estetiğiyle buluştuğu eserler görülebiliyor. Sergide, çini sanatçısı Doç. Dr. Timur Bilir’in şahsi koleksiyonunda yer alan Kâbe tasvirli 16 çini pano sergileniyor. Koleksiyonda ayrıca hac vekâletleri gibi çerçeveli eserler de yer alıyor.

Hattın güzellikleri

Hat sanatçısı ve ressam Turan Sevgili’nin eserleri “Bir Hat Üzerinde 63. Yıl: Turan Sevgili” adlı sergiyle Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde görülebiliyor. Üstat Hamit Aytaç’ın yaşayan en eski öğrencisi olan Sevgili’nin hocasından icazet aldığı 6 hat çeşidinden örneklerin ve güncel çalışmalarının yer aldığı sergi 5 Nisan’a kadar görülebiliyor.

6 şehri gezen sergi

99 eserin altı şehri dolaşacağı “Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri” sergisi Erzurum’dan sonra 25 Şubat’ta Tokat’ta açılıyor. Mübarek ay boyunca devam edecek serginin sonraki durakları Kastamonu (2-3 Mart), Sivas (6-8 Mart), Malatya (10-12 Mart) ve Kayseri (15-17 Mart) olacak.

Rami’de ramazan

Rami Kütüphanesi de ramazan ayında sanat faaliyetlerinin merkezlerinden biri oluyor. “İlk Orucum, İlk İftarım: Masallarla Tekne Orucumu Açıyorum” faaliyetinde ise çocukları masallar eşliğinde ilk oruç heyecanı yaşıyor. Büyükler için de çeşitli atölyeler ve konferanslar gerçekleştiriliyor.

43 senelik kitap fuarı geleneği devam ediyor

Ramazandaki değişmeyen kültür geleneklerinden biri olan kitap fuarları da yakında kapılarını açıyor.

43 senedir yapılan Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, 27 Şubat-17 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Fuarın İstanbul ayağı Fatih Camii avlusunda, Ankara ayağı ise Hacı Bayramı Veli Camii’nde kitapseverlerle buluşacak.



